México pierde ante Polonia y complica su pase a octavos

El Tri perdió 2-1 frente a las anfitrionas y sumó un punto en el Grupo A; deberá vencer a Argentina para mantener sus opciones de avanzar

El camino de México femenil en el Mundial sub-20 se ha puesto cuesta arriba.

Y es que este martes el Tri cayó 2-1 ante la anfitriona Polonia, quien con este resultado llegó a seis puntos en el Grupo A y aseguró su pase a octavos de final.

Por su parte, México se quedó en el tercer puesto con solo un punto.

Finaliza nuestro segundo partido de la fase de grupos. 🇲🇽💚



Seguimos juntas y con la mirada puesta en lo que viene. ❤️‍🔥



🇲🇽 1-2 🇵🇱 | #U20WWC pic.twitter.com/dDUH6MV1ya — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 8, 2026 Ya durante el partido, México se puso adelante con un gol de vestidor al minuto 5, cuando Martyna Bartczak anotara en propia puerta. Lejos de caerse anímicamente, las europeas no cedieron y solo cuatro minutos después Oliwia Zwiatek anotó el 1-1 momentáneo. Tras este tanto, el primer tiempo tuvo ocasiones para ambas selecciones, pero no se hicieron más daño en los primeros 45 minutos. Para el segundo tiempo, la tónica del encuentro no cambió y, a 15 minutos de cumplirse los 90 reglamentarios, Zuzanna Witek firmó el 2-1 definitivo desde el manchón penal. Y aunque México lo intentó, no pudo hacerle daño a la meta polaca. El próximo partido del Tri será ante Argentina el próximo viernes para cerrar la primera fase. Ahora, el margen de error prácticamente desapareció. México tendrá que vencer a la albiceleste en la última jornada y esperar que las cuentas le permitan avanzar a los octavos.