México pierde a César Montes para sus próximos amistosos

Rafael Márquez llamó a Dagoberto Espinoza como su reemplazo, aunque el jugador del América se incorporará después del partido contra Colombia

La Selección Mexicana perdió a César Montes para los próximos partidos de la Fecha FIFA luego de que el defensa del Lokomotiv de Moscú llegara a México con un desgarro en un glúteo.

La lesión le impidió mantenerse en la convocatoria y Montes regresará a Moscú para continuar con su proceso de recuperación.

Ante su baja, Rafael Márquez llamó a Dagoberto Espinoza, defensa del América, como su sustituto.

El jugador americanista se incorporará al equipo la próxima semana, después del partido que México disputará este sábado frente a Colombia.

La baja de Montes representa el primer ajuste en la convocatoria de Márquez, quien comenzará su proceso al frente del Tricolor con una serie de cuatro amistosos.

Mientras Espinoza se prepara para incorporarse al grupo, la Selección Mexicana realizó este miércoles un entrenamiento abierto a los medios de comunicación.

Entre las novedades de la convocatoria, Irving Lozano, delantero del Los Angeles Galaxy, y Germán Berterame, del Inter Miami, trabajaron con buen ritmo durante los ejercicios interescuadras.

Santiago Giménez trabaja por separado

Otra de las situaciones que llamó la atención en el entrenamiento fue la de Santiago Giménez.

El delantero del Porto realizó trabajo por separado debido a una sobrecarga muscular. La molestia no es considerada grave y el cuerpo técnico espera que pueda reincorporarse este jueves al trabajo con el resto del plantel.

El Tri arranca contra Colombia

La nueva etapa de la Selección Mexicana bajo la dirección de Rafael Márquez comenzará este sábado ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

El calendario continuará el 29 de septiembre, cuando México se enfrente a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

La actividad en Estados Unidos seguirá en octubre con dos partidos más. El 3 de octubre, el Tricolor se medirá con la selección estadounidense en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Finalmente, México enfrentará a Chile el 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.