 México no jugará en Monterrey durante el Mundial 2026

La emoción y la expectativa por la Copa del Mundo 2026 se vieron sacudidas por una actualización inesperada en el calendario del torneo, que trajo consigo cambios significativos en la sede de los partidos de la Selección Mexicana.

Sin embargo, los aficionados en la ciudad de Monterrey recibieron una noticia desalentadora, ya que el Estadio BBVA, la casa de los Rayados fue descartado como sede de los encuentros de México durante la competencia.

Según el reporte de la FIFA, el camino de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 comenzará en el emblemático Estadio Azteca, donde disputará su primer partido.

El segundo compromiso del Tricolor se llevará a cabo en el Estadio Akron en Zapopan, y cerrará la Fase de Grupos en el Coloso de Santa Úrsula en la Ciudad de México.

The updated FIFA World Cup 26™ match schedule is here! 🗓️



The new version is particularly significant for the host nations Canada, Mexico and the United States, who can now clearly see their match routes should they finish first or second in their respective groups pic.twitter.com/0A7xa5POD1