México mejora el semblante ante una selección ecuatoriana rocosa

México empató 1-1 con Ecuador en el Estadio Akron; el Tri mostró leve mejoría tras la goleada ante Colombia rumbo al Mundial 2026

La selección de Ecuador sacó este martes con solvencia un empate 1-1 a la de México, que mostró una ligera mejoría tras la goleada sufrida ante Colombia, en el Estadio Akron de Guadalajara, una de las sedes del próximo Mundial.

El argentino naturalizado mexicano Germán Berterame puso adelante al Tri en el minuto 3, pero Jordy Alcívar dejó todo igual en el 20 al ejecutar con precisión un penalti sobre el goleador Enner Valencia.

Goleados 4-0 por Colombia el pasado sábado, los mexicanos salieron hoy con la sangre en el ojo, dispuestos a pasar la página, y tomaron ventaja muy temprano.

Los locales aprovecharon un despiste de la defensa. Berterame se benefició de la mala comunicación entre el mediocentro Pedro Vite y el central William Pacho, y de pierna derecha puso el 1-0.

México trató de sacar ventaja del buen momento anímico y en el minuto 11 creó peligro con un remate de Hirving Lozano, que salió levemente desviado.

Una falla de Luis Romo provocó que el guardameta mexicano José Rangel derribara a Valencia, el máximo goleador de la selección, y provocara un penalti convertido por Alcívar.

Los locales fueron mejores en el resto de la primera parte, aunque crearon pocas oportunidades de gol.

En el segundo tiempo, la Tri adelantó sus líneas y acorraló a México en su área.

A 20 minutos del final, el partido se tornó bronco.

Los mexicanos se volcaron al ataque y en un intervalo de 3 minutos, del 83 al 86, pudieron anotar.

En los minutos finales, la afición entonó el grito homofóbico que suelen entonar los hinchas mexicanos cuando están disconformes con el rendimiento de su equipo.