¡México mágico! Sergio Ramos visita las Grutas de García

El defensa rayado causó revuelo en redes sociales al compartir imágenes cuando disfrutaba en compañía de su esposa, de las Grutas de García

El defensa del Club de Fútbol Monterrey, Sergio Ramos compartió su experiencia al visitar las Grutas de García.

A través de redes sociales compartió diversos videos en los que mostraban como el jugador español paseaba por este emblemático sitio turístico de Nuevo León, en compañía de su esposa Pilar Rubio.

En la descripción de su publicación, el exdefensa del Real Madrid escribió:

"México mágico...!! MX #grutasdegracia"

Dicha publicación provocó revuelo entre los aficionados de Monterrey al observar como el futbolista de 39 años de edad, disfrutaba de los paisajes más característicos de la ciudad.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el intérprete de "Cibeles" visita uno de los lugares más importantes de la entidad.

A finales del pasado mes de septiembre, también posteó en redes sociales que visitó el Río Ramos en el municipio de Allende.

En esa ocasión, el excampeón del mundo capturó diversas imágenes en las que se mostraba realizando diversas actividades en este importante caudal. Así como tomando una siesta a un costado de este importante río.