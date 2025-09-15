México logra doble título y asegura Mundial de flag football 2026

Selecciones femenil y varonil de México conquistan Americas Flag 2025; la lluvia provoca título compartido en varonil y aseguran pase al Mundial

México celebró un histórico doble título en el Americas Flag 2025, torneo que se disputó en Ciudad de Panamá. La selección femenil, liderada por Diana Flores, se coronó tras vencer 12-0 a Canadá en una final detenida por la lluvia, mientras que en semifinales había superado 27-13 a Estados Unidos, confirmando su dominio y asegurando su lugar en el Mundial de Düsseldorf 2026.

Por su parte, el equipo varonil brilló con un contundente triunfo 35-25 sobre Canadá, logrando avanzar a la final frente a Estados Unidos. Sin embargo, las fuertes lluvias obligaron a cancelar el partido decisivo, y el título se declaró compartido, reflejando la igualdad entre ambas potencias del continente.

Estos logros destacan no solo el talento de los combinados mexicanos, sino también el crecimiento del flag football en la región, garantizando que México mantenga su estandarte en el próximo Mundial de Alemania.