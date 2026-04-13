México jugaría en Toluca ante Serbia antes del Mundial 2026

El cuerpo técnico busca evitar traslados largos en la última etapa de preparación y aprovechar el respaldo de la afición en territorio nacional.

La Selección Mexicana perfila su último partido de preparación rumbo al Mundial 2026 con un duelo ante Serbia, programado para el próximo 4 de junio, en lo que sería el cierre de su calendario previo a la justa internacional.

De acuerdo con diversos reportes, el encuentro se disputaría en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, aunque el anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana de Futbol aún está pendiente.

Un cierre de preparación con calendario definido

El enfrentamiento ante Serbia forma parte de una serie de compromisos que el Tri sostendrá durante las semanas previas al Mundial, con el objetivo de llegar con ritmo competitivo.

Antes de este duelo, el conjunto nacional tiene contemplados partidos ante Ghana el 22 de mayo en Puebla y frente a Australia el 30 de mayo en California EUA, rivales que permitirán medir distintos estilos de juego.

Con estos encuentros, el cuerpo técnico busca evaluar variantes tácticas, definir su base titular y ajustar detalles en todas las líneas antes del arranque del torneo.

Historial entre México y Serbia

En cuanto a antecedentes, la Selección Mexicana y Serbia se han enfrentado en al menos una ocasión en su historia reciente. El antecedente más claro se remonta a 2011, cuando el Tri se impuso 2-0 en un partido amistoso disputado en territorio mexicano.

Desde entonces, ambos combinados no han vuelto a coincidir, por lo que el posible duelo de 2026 representaría un nuevo capítulo entre selecciones con estilos contrastantes.

Un partido clave antes del debut mundialista

El duelo ante Serbia tendría un valor estratégico, ya que se disputaría a menos de una semana del debut del Tri en la Copa Mundial de 2026, programado para el 11 de junio vs Sudafrica.

Esto lo convierte en el último ensayo competitivo, donde se espera que el equipo muestre una versión cercana a la que presentará en el torneo.

Toluca, una sede elegida por su exigencia

La elección del Estadio Nemesio Diez responde a factores deportivos, principalmente la altitud, que permitirá a los jugadores mantenerse en condiciones similares a las que enfrentarán durante el Mundial.

Además, el cuerpo técnico busca evitar traslados largos en la última etapa de preparación y aprovechar el respaldo de la afición en territorio nacional.

Serbia, un sinodal exigente para cerrar

El conjunto europeo representaría una prueba importante por su estilo físico y disciplinado, lo que obligará a México a competir con intensidad en cada sector del campo.

Más allá del resultado, este encuentro será determinante para definir roles dentro del plantel y realizar los últimos ajustes antes del inicio del torneo.

Último filtro antes del Mundial

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el Tri encara esta serie de partidos como un proceso clave para consolidar su funcionamiento y llegar en óptimas condiciones.

El duelo ante Serbia marcaría el punto final de esta preparación, en un contexto donde cada decisión técnica podría ser determinante en el desempeño del equipo en la justa internacional.