México gana su primer oro en Juegos Centroamericanos

La delegación tricolor cosechó sus primeras medallas en las pruebas de remo de Centroamericanos; el equipo femenil fue primer lugar y el varonil ganó bronce

La delegación mexicana cosechó sus primeras medallas en las pruebas de remo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, al conquistar una presea de oro en la rama femenil y un bronce en la categoría varonil dentro de la modalidad de doble par de remos cortos peso ligero.

La embarcación integrada por Melissa Márquez y Aylin Ibarra le otorgó a México el metal dorado tras registrar un tiempo de 07:22.51 en el recorrido de los 2,000 metros, disputado en las aguas de la presa de Rincón, ubicada en la provincia de Monseñor Nouel.

El segundo puesto y la medalla de plata correspondieron a las venezolanas Keyla García y Kimberlin Meneses (07:32.78), mientras que el bronce fue para la dupla cubana conformada por Ana Jiménez y Leah Almeida (07:36.59).

Podio también para la rama varonil

En la prueba masculina de la misma disciplina, la dupla mexicana compuesta por Rafael Mejía y Roberto Ahumada amarró la medalla de bronce al cruzar la meta con un cronómetro de 06:59.74.

El primer lugar y la medalla de oro quedaron en manos de los venezolanos José Guipe y César Amaris, quienes registraron un tiempo de 06:48.30, mientras que los anfitriones dominicanos, Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez, se adueñaron de la plata con una marca de 06:56.21.

Los arqueros lo hicieron de nuevo

Ana Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz dominaron la final y vencieron 5-1 a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El mismo trío que ya sabe lo que es subir a un podio olímpico y fue bronce en París 2024