México gana 8 preseas en Panamericano de Ciclismo de Pista Junior

El Campeonato reúne a ciclistas juveniles de distintos países del continente y funciona como una plataforma importante para el desarrollo de nuevos talentos.

México tuvo una jornada destacada dentro del Campeonato Panamericano Junior de Ciclismo de Pista, luego de conquistar un total de ocho preseas durante las competencias celebradas en Xalapa, Veracruz.

La delegación mexicana logró subir al podio en distintas pruebas individuales y por equipos, consolidando una actuación positiva dentro del certamen continental juvenil que reúne a algunas de las principales promesas del ciclismo en América.

El equipo mexicano consiguió dos medallas de oro, cinco de plata y una de bronce durante la más reciente jornada del campeonato.

Las preseas doradas llegaron gracias a las actuaciones de Ximena Valentín y Cristian Garfias, quienes conquistaron el primer lugar en la prueba de scratch dentro de sus respectivas categorías.

Además, Jared Zamudio obtuvo medalla de plata en la prueba de persecución individual, sumándose a una jornada positiva para la representación nacional.

México también logró subir al podio en pruebas por equipos dentro de las modalidades de velocidad y persecución, tanto en la rama varonil como femenil.

Las selecciones mexicanas consiguieron plata en:

Velocidad varonil

Persecución varonil

Velocidad femenil

Persecución femenil

Por su parte, Manola De Castro cerró la participación mexicana del día con una medalla de bronce en la prueba de persecución.

Xalapa recibe a las promesas del ciclismo continental

El Campeonato Panamericano Junior reúne a ciclistas juveniles de distintos países del continente y funciona como una plataforma importante para el desarrollo de nuevos talentos rumbo a competencias internacionales de mayor nivel.

La edición celebrada en Xalapa cuenta con pruebas de velocidad, persecución, scratch, keirin y otras modalidades de pista, donde participan atletas juveniles que buscan consolidarse dentro del ciclismo internacional.

Además de las medallas, el torneo permite sumar experiencia competitiva para futuros eventos como campeonatos mundiales juveniles y ciclos olímpicos.