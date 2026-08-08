México femenil vence a Colombia y conquista oro en Santo Domingo

El conjunto dirigido por Vanessa Martínez mantuvo la iniciativa durante buena parte del encuentro disputado en el Estadio Cibao FC, en Santiago

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponerse 4-2 a Colombia en tanda de penales tras igualar 1-1 en una final marcada por un cierre dramático.

El conjunto dirigido por Vanessa Martínez mantuvo la iniciativa durante buena parte del encuentro disputado en el Estadio Cibao FC, en Santiago.

México tuvo mayor posesión y generó las aproximaciones más peligrosas, pero se encontró con un rival ordenado que cerró espacios y llevó el partido hasta los tiempos extra.

Colombia golpeó al minuto 119

Después de que el marcador permaneciera sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y el primer tiempo de la prórroga, Colombia tomó ventaja cuando el partido parecía encaminarse a la definición desde los once pasos.

Al minuto 119, Ingrid Guerra recibió el balón y sacó un disparo cruzado que superó a la defensa mexicana. El gol dejó a la selección colombiana a unos instantes de conquistar el campeonato.

México no bajó los brazos y lanzó sus últimas jugadoras al frente. La presión tuvo recompensa al 120+4, cuando Ana Mendoza realizó un disparo que la guardameta Jimena Ospina no pudo controlar, con lo que el Tricolor consiguió el empate 1-1 prácticamente en la última acción del encuentro.

Celeste Espino guía a México en la tanda de penales

Con la igualdad, el título tuvo que definirse desde el punto penal. En esa instancia, Celeste Espino se convirtió en la figura de México al responder bajo los tres postes y dar confianza a sus compañeras durante la serie.

La selección mexicana mostró mayor precisión en sus cobros y terminó imponiéndose 4-2 para quedarse con la medalla de oro, mientras Colombia cerró su participación con la plata.

Vanessa Martínez inició la final con Celeste Espino en la portería; Alexandra Godínez, Karol Bernal, Natalia Colín y Mayalu Rausch en la defensa; Ella Sánchez, Diana Guatemala y Lourdes Bosch en el mediocampo; además de Natalia Coury, Paola García y Andrea Frías en el ataque.

El triunfo confirmó el dominio de México en el futbol femenil de la región y coronó un torneo en el que el equipo demostró capacidad para responder bajo presión.

El empate conseguido en el último suspiro y la actuación de Espino en los penales terminaron por definir una de las finales más emocionantes de Santo Domingo 2026.

En el encuentro por el tercer lugar, El Salvador derrotó 2-0 a Venezuela y completó el podio de la competencia.