México es eliminado del Clásico Mundial tras perder ante Italia

Vinnie Pasquantino protagonizó una actuación histórica al conectar tres jonrones, convirtiéndose en el primer jugador en lograrlo en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Con esa actuación, Italia derrotó 9-1 a México este miércoles, resultado que le permitió quedarse con el liderato del Grupo B y, al mismo tiempo, asegurar que Estados Unidos avanzara a los cuartos de final como segundo del sector.

El triunfo italiano cerró una jornada llena de incertidumbre para el conjunto estadounidense, que dependía de otros resultados para seguir con vida en el torneo después de haber perdido 8-6 ante Italia la noche del martes.

Italia asegura el liderato del grupo

Tras comenzar el torneo con una racha de 12 turnos sin hit, Pasquantino reaccionó con autoridad y conectó cuadrangulares al inicio de la segunda, sexta y octava entradas, guiando a Italia hacia los cuartos de final por tercera ocasión en su historia y por segunda edición consecutiva del certamen.

La ofensiva italiana también contó con el aporte de Jon Berti, quien conectó un jonrón que ayudó a ampliar la ventaja desde las primeras entradas.

Italia enfrentará a Puerto Rico en la siguiente ronda

Con este resultado, Italia finalizó la fase de grupos con marca de 4-0, algo inédito para un equipo europeo en el torneo, ya que ninguno había logrado anteriormente más de dos victorias consecutivas.

Los italianos se medirán ahora ante Puerto Rico en los cuartos de final en Houston el sábado. Un día antes, Estados Unidos enfrentará a Canadá, selección que logró avanzar de la primera ronda por primera vez.

México queda eliminado del torneo

Para México, la derrota significó su eliminación del torneo y también lo dejó fuera de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El resultado representó un duro golpe para la novena mexicana, que en 2023 terminó en el tercer lugar del Clásico Mundial tras caer ante Japón en semifinales.

Ofensiva italiana marca la diferencia

Tras cada cuadrangular, Pasquantino celebró tomando un espresso de la máquina instalada en el dugout, un festejo que se convirtió en una imagen distintiva de la jornada.

El primera base abrió la segunda entrada con un jonrón hacia la primera fila del jardín derecho frente a Javier Assad. Posteriormente, Jon Berti amplió la ventaja con un batazo de vuelta completa al jardín izquierdo en la cuarta entrada.

La ofensiva italiana continuó en la quinta entrada, cuando un toque de sacrificio productor de Dante Nori y un sencillo de dos carreras de Jakob Marsee ampliaron la diferencia a 5-0.

Más adelante, Pasquantino volvió a castigar el pitcheo mexicano con jonrones ante Daniel Duarte en la sexta entrada y frente a Robert García en la octava.

Aaron Nola domina desde la lomita

En el montículo, el triunfo fue para Aaron Nola, quien permitió cuatro hits y ponchó a cinco bateadores en cinco entradas sin recibir carrera.

La derrota fue para Javier Assad, quien permitió cuatro carreras y cuatro hits en cuatro entradas y un tercio.

México tuvo su mejor oportunidad ofensiva en la séptima entrada, cuando llenó las bases sin outs, pero solo pudo anotar una carrera mediante un rodado de Alek Thomas.