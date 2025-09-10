México enfrentará a Portugal en reinauguración del Azteca con CR7

Este ansiado encuentro sería el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca tan solo unos meses antes de la inauguración de la Copa del Mundo

La ilusión de millones de fanáticos se hará realidad, México tendrá un partido de ensueño para reinaugurar el Estadio Azteca: la selección de Portugal con todo y Cristiano Ronaldo.

El reportero de Azteca Deportes, David Medrano Félix, confirmó durante la transmisión del juego entre el "Tri" y Corea del Sur, que la reapertura del Coloso de Santa Úrsula será con el astro luso en la cancha.

Este ansiado encuentro sería el 28 de marzo de 2026, tan solo unos meses antes de la inauguración de la Copa del Mundo, la cual tendrá su banderazo inicial en esta misma cancha.

¿HA JUGADO CRISTIANO RONALDO CONTRA MÉXICO?

Aunque esta sería la primera (y posiblemente única) ocasión que el astro portugués pise territorio mexicano; este será su tercer encuentro frente al cuadro azteca.

Un apunte es que el "Bicho" fue parte del equipo que se enfrentó a México en la Fase de Grupos del Mundial de 2006, no obstante, en ese momento aún era un juvenil, que tuvo que ver el duelo desde la banca.

El segundo partido ya fue con CR7 en cancha y como una figura mundial. Este Se dio en la Copa Confederaciones 2017, celebrada en Rusia, donde comandó a su equipo en el empate 2-2, donde dio una asistencia.

Pese a que ambos pudieron cruzarse nuevamente en el partido por el Tercer Lugar, Cristiano no fue convocado para darle descanso.