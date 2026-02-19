México enfrentará a Ghana en Puebla como preparación mundialista

La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que la Selección de fútbol de México enfrentará el próximo 22 de mayo a Ghana en un partido amistoso

La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que la Selección de fútbol de México enfrentará el próximo 22 de mayo a la Selección de fútbol de Ghana en un partido amistoso que se disputará en Puebla, como parte de la etapa final de preparación rumbo a la Copa Mundial.

El presidente ejecutivo del organismo, Ivar Sisniega, explicó que el seleccionador Javier Aguirre solicitó disputar un encuentro en una ciudad con altitud similar a la de la Ciudad de México (2,240 metros sobre el nivel del mar), por lo que Puebla fue considerada una sede ideal, además de contar con un estadio adecuado y cercanía con la capital.

Aguirre destacó la importancia del compromiso al señalar que se jugará en la etapa más relevante de la preparación mundialista y ante “un rival de envergadura”.

“En ese momento ya tendremos la base del equipo y será un buen examen para mí y los míos”, afirmó.

México, eliminado en fase de grupos en el Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, buscará ser protagonista en la próxima Copa Mundial. En la fase inicial formará parte del Grupo A, donde enfrentará a Sudáfrica, Corea y un conjunto europeo aún por definir.

Como parte de su calendario de preparación, el combinado mexicano comenzó el año con triunfos 1-0 sobre Panamá y Bolivia. Además, enfrentará el 25 de febrero a Islandia, el 28 de marzo a Portugal y el 31 del mismo mes a Bélgica.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, celebró que la entidad haya sido elegida como sede de uno de los encuentros previos al Mundial y subrayó que “el deporte en Puebla es política de Estado”.

Actualmente, el equipo atraviesa un momento complejo debido a lesiones de varias de sus principales figuras. No obstante, Aguirre aseguró que el cuerpo técnico trabaja para que los jugadores lleguen recuperados y en óptimas condiciones a la competencia.