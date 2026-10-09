México enfrenta a Jamaica previo a buscar su pase al Mundial

El Tri sigue su proceso de preparación para enfrentar el 28 de noviembre a Haití en un encuentro cuyo ganador jugará la Copa del Mundo en 2027

La Selección Mexicana femenil, dirigida por el español Pedro López, enfrentará el viernes a Jamaica en Aguascalientes, en el primero de dos amistosos, previos a su partido por un boleto para la Copa Mundial del 2027.

López ha convocado a sus principales figuras con la idea de comprobar en qué estado de forma deportiva están y de seguir su proceso de preparación para enfrentar el 28 de noviembre a Haití en un encuentro cuyo ganador jugará el Mundial.

México fue eliminado del pasado Mundial, al dejar escapar la posibilidad de ser local y perder ante haitianas, jamaicanas y estadounidenses.

López entró como seleccionador a finales de octubre de 2022 y desde entonces, levantó el nivel del equipo que en la pasada Copa Oro derrotó por 2-0 a Estados Unidos para liderar su grupo y alcanzar las semifinales.

Además, México ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año en Santo Domingo y en los de San Salvador 2023; y en los Juegos Panamericanos del 2023, al vencer a Chile en la final.

México tendrá entre sus líderes a la centrocampista Jacqueline Ovalle, del Orlando Pride estadounidense; la defensa Rebeca Bernal, del Manchester United de Inglaterra, y la delantera Charlyn Corral, quien ganó el premio 'Pichichi' en España en 2018.

Jamaica enfrentará a Costa Rica el próximo 27 de noviembre y si vence, jugará el Mundial de Brasil, por lo que el seleccionador Huber Busby Jr. tratará de utilizar a sus principales figuras para evaluarlas, mañana y el próximo martes, en otro amistoso, en Querétaro.

Veloces, con un juego que da prioridad a la ofensiva, las caribeñas serán un duro rival para México, que tratará de buscar la victoria, pero sobre todo mostrar buen funcionamiento ante un oponente con juego parecido al de Haití.

Lideradas por la delantera Khadija Shaw, del Manchester City, las jamaicanas son difíciles de superar en los duelos individuales, suelen mostrar buena defensa y cuentan con figuras con experiencia en Europa, como la guardameta Rebecca Spencer, la centrocampista Drew Spense y la delantera Kayla McKenna.

Además, el seleccionador Busby Jr. tendrá a disposición a la volante Deneisha Blackwood y la delantera Trudi Carter, conocedoras del futbol mexicano; la primera como figura del Toluca, la otra del Tijuana.