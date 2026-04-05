México empata con Bélgica y cierra Fecha FIFA sin derrotas

México empató 1-1 con Bélgica en Chicago y cerró la Fecha FIFA con dos igualadas ante rivales europeos, dejando mejores sensaciones rumbo al Mundial

El Tri cerró la Fecha FIFA con dos empates ante rivales europeos tras igualar 1-1 con Bélgica en Chicago, en un duelo donde mostró una de sus mejores versiones recientes.

México pega primero y sorprende a Bélgica

La selección mexicana mostró una cara competitiva al empatar 1-1 ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, en un partido amistoso que formó parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre salió con intensidad desde los primeros minutos y estuvo cerca de abrir el marcador apenas al minuto 2, con una jugada peligrosa generada por Julián Quiñones, quien fue uno de los elementos más activos al frente.

La insistencia mexicana tuvo recompensa al minuto 19, cuando Jorge Sánchez aprovechó un balón suelto tras un tiro de esquina. Sin marca clara y con espacio dentro del área, el lateral definió con zurda al segundo poste para poner en ventaja al Tricolor.

Reacción inmediata de los “Diablos Rojos”

La respuesta de Bélgica no tardó en llegar. Apenas iniciado el segundo tiempo, al minuto 46, Dodi Lukebakio firmó el empate con un potente disparo de zurda desde el borde del área, colocando el balón lejos del alcance del arquero Raúl Rangel.

El tanto marcó un punto de inflexión en el encuentro, ya que los europeos ajustaron su funcionamiento y comenzaron a tener mayor control del juego, aunque sin generar demasiadas oportunidades claras frente al arco mexicano.

Un partido que se diluyó con los cambios

Para la segunda mitad, ambos equipos realizaron múltiples modificaciones. Bélgica cambió prácticamente a todo su cuadro, mientras que México hizo seis ajustes, lo que provocó un encuentro más desordenado y con menos ritmo ofensivo.

Aunque los belgas lucieron ligeramente superiores en el complemento, no lograron romper nuevamente la igualdad ante una defensa mexicana que supo contener los intentos finales.

Balance positivo para el Tri en la Fecha FIFA

Con este resultado, México cerró la Fecha FIFA con dos empates ante selecciones europeas, luego del 0-0 ante Portugal en el Estadio Azteca, en un partido donde había sido superado.

A diferencia de ese encuentro, el equipo nacional mostró mayor personalidad ante Bélgica, con lapsos de dominio y generación ofensiva que dejaron sensaciones positivas de cara al proceso mundialista.

En términos estadísticos, el combinado dirigido por Aguirre suma 15 triunfos, nueve empates y cinco derrotas durante su gestión.

Últimos ensayos antes del debut mundialista

La selección mexicana tendrá tres compromisos más de preparación antes de su debut en la Copa del Mundo.

Primero enfrentará a Ghana el 22 de mayo en Puebla, posteriormente viajará a California para medirse ante Australia el 30 de mayo, y cerrará su preparación el 4 de junio contra Serbia en Toluca.

El debut mundialista del Tricolor está programado para el 11 de junio, cuando se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural.