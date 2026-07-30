México domina el remo en los Juegos Centroamericanos

En la última jornada, los remeros mexicanos se adjudicaron tres de cuatro medallas de oro en disputa, además de un bronce

México se hizo 'dueño' del torneo de remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que concluyó este miércoles, tras conquistar 15 medallas de oro, tres de plata e igual número de bronces y consolidar su liderato en el medallero general.

En la última jornada, los remeros mexicanos se adjudicaron tres de cuatro medallas de oro en disputa, además de un bronce.

Resultados no tan novedosos para los mexicanos, pues en Barranquilla 2018 y en San Salvador 2023, también se llevó los honores máximos.

Con los resultados de este miércoles, a falta de las competencias nocturnas, México lidera el medallero con un total de 147, de las cuales 62 son de oro, 49 de plata y 36 de bronce. En el segundo lugar permanece Colombia con 94 preseas: 36 de oro, 35 de plata y 23 de bronce.

México abrió la quinta y última jornada con el oro a cuentas de Kenia Lechuga y Alexis López, quienes se coronaron tras cronometrar un tiempo de 6:54.11 minutos en la final de doble par de remos cortos mixto, que por primera vez se compitió en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En la segunda final del día, el cuatro sin timonel varonil conformado por André Simsch, Jordy Gutiérrez, Hugo Reyes y Miguel Carballo conquistó la presea de oro, tras parar el crono en 6:31.18 minutos.

En un tercer duelo, las mexicanas Ximena Castellanos, María García, Maite Arrillaga y Jennifer de la Rosa se colgaron el oro al cronometrar 7:44.06 minutos, en la final de cuatro sin timonel femenil (W4-). La segunda posición fue para Cuba con un tiempo de 7:46.52 y Venezuela fue bronce con 8:06.36 minutos.

Los remeros mexicanos Aylin Ibarra, Jennifer de la Rosa, André Simsch, Hugo Reyes, Jordy Gutiérrez, Maite Arrillaga, María García, Ximena Castellanos y Miguel Carballo sumaron el bronce en ocho pares de remos cortos mixto, con timonel (8+), luego de registrar un tiempo de 6:52.37 minutos.

Cuba evitó que el país norteamericano se colgara los cuatro oros del día, cuando dominó la prueba por equipos de remo mixtos de ocho personas o más con tiempo de 6:36.45 minutos.