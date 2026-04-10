México domina el podio en dueto y equipos en Santiago 2026

El dueto conformado por Joana Jiménez y Fernanda Arellano obtuvo la medalla de oro en la prueba de dúo, tras alcanzar una puntuación de 267.8408.

México inició con resultados destacados su participación en el Panamericano de Natación Artística, al sumar medallas en distintas pruebas y consolidar su presencia en la competencia continental. El desempeño del equipo nacional confirma el crecimiento de esta disciplina en el país en escenarios internacionales.

Durante la jornada, el dueto conformado por Joana Jiménez y Fernanda Arellano obtuvo la medalla de oro en la prueba de dúo, tras alcanzar una puntuación de 267.8408. Su ejecución las colocó en el primer lugar del podio, consolidando su desempeño en la piscina.

¿Cómo fue la actuación del dueto mexicano?

La rutina presentada por Jiménez y Arellano destacó por su sincronía y precisión. A pesar del poco tiempo trabajando juntas, lograron una ejecución sólida que se reflejó en la calificación final.

En la misma prueba, Camila Argumedo y Daniela Ávila consiguieron la medalla de bronce, lo que permitió a México completar una jornada destacada en esta disciplina.

Una actuación marcada por la resistencia

El resultado del dueto mexicano tomó mayor relevancia al conocerse que Fernanda Arellano compitió con una lesión en el cuello, la cual arrastraba desde los entrenamientos previos a la competencia.

A pesar de esta condición, la nadadora logró completar la rutina sin contratiempos, manteniendo la coordinación con su compañera durante toda la presentación.

“La verdad me sentí muy bien, pero creo que hicimos un gran trabajo. Llevamos muy poco tiempo trabajando juntas y le echamos muchas ganas; dimos todo de nosotras y se notó en el agua”.

Plata para México en prueba por equipos

En la Competencia Técnica por Equipos Senior, la selección mexicana logró la medalla de plata tras una rutina que le permitió colocarse entre los mejores del continente en el Panam Aquatics Artistic Swimming Championships Santiago 2026.

El desempeño del equipo reflejó coordinación y nivel competitivo, asegurando su lugar en el podio continental dentro de una de las pruebas más exigentes del certamen.

Chile se queda con el oro en la prueba

En la misma competencia, el equipo de Chile obtuvo la medalla de oro gracias a una ejecución que le permitió ubicarse en el primer lugar del podio.

Su rutina destacó dentro de la prueba técnica por equipos senior, superando a los demás participantes y consolidando su posición en la competencia.

Crecimiento sostenido de la natación artística en México

Los resultados obtenidos en el Panamericano reflejan el desarrollo que ha tenido la natación artística mexicana en los últimos años. Este avance se consolidó con la participación del equipo completo en los Juegos Olímpicos de París 2024, marcando su regreso tras casi tres décadas.