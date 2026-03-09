México destaca en Dudinská 50 al ganar medallas de oro y plata

Tras su participación en Eslovaquia, los marchistas mexicanos se preparan para el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos en Brasil

La delegación de México destacó en la competencia internacional de marcha Dudinská 50, evento del circuito de World Athletics, al conseguir cuatro medallas: dos de oro y dos de bronce en distintas pruebas.

Los atletas mexicanos lograron subir al podio en categorías juveniles y élite, en una jornada que reunió a competidores internacionales en las calles de Dudince, Eslovaquia.

México conquista dos oros en competencias juveniles

La marchista Sofía Ramos, campeona mundial sub 20, ganó la prueba del maratón femenil al registrar un tiempo de 3:35:37 horas.

La mexicana superó a la española Laura Martínez, quien finalizó con 3:39:11, y a la francesa Elvina Carré, que cruzó la meta en 3:40:28.

Más tarde, Natalia Mendiola sumó otra medalla de oro para México en la prueba de cinco kilómetros sub 20, tras detener el cronómetro en 23:26 minutos.

En esa competencia, la atleta eslovaca Petra Kusá terminó en segundo lugar con 23:44, mientras que la croata Linda Nujić ocupó la tercera posición con 24:05.

Dos medallas de bronce en la prueba élite

En la prueba élite del medio maratón de marcha, distancia que formará parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028, la delegación mexicana consiguió dos medallas de bronce.

El atleta Andrés Olivas obtuvo el tercer lugar en la rama varonil al registrar un tiempo de 1:28:47.

Por su parte, la marchista Alejandra Ortega también subió al podio en la rama femenil con un registro de 1:35:57.

Marchistas mexicanos apuntan a Los Ángeles 2028

Alejandra Ortega cuenta con experiencia en dos Juegos Olímpicos, luego de competir en Río 2016 y París 2024. La atleta continúa su preparación con la meta de buscar su clasificación a Los Ángeles 2028.

Andrés Olivas también ha representado a México en escenarios olímpicos, tras participar en Tokio 2020 y París 2024, por lo que busca repetir presencia en la próxima cita olímpica.

Próximo reto será el Mundial de Marcha

Tras su participación en Eslovaquia, los marchistas mexicanos se preparan para el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, programado para realizarse en abril en Brasilia, Brasil.

La competencia reunirá a selecciones de distintos países y será una de las principales pruebas internacionales antes de los próximos ciclos olímpicos.