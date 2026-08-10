México derrota a Estados Unidos y es bicampeón Sub 20 de Concacaf

El Tri venció 2-0 a Estados Unidos con doblete de Cristóbal Alfaro y cerró un proceso en el que también clasificó al Mundial de 2027 y a los Olímpicos de 2028

La Selección Nacional de México Sub 20 conquistó el bicampeonato de la Concacaf al vencer 2-0 a Estados Unidos en el Estadio Banorte, resultado con el que sumó su decimoquinto título de la categoría en la historia de la Confederación.

El equipo dirigido por Alex Diego cerró así con éxito los tres objetivos trazados para este proceso: conseguir el boleto al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, asegurar su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y conquistar el campeonato de la Concacaf.

Ante poco más de 40 mil aficionados, México dominó el encuentro de principio a fin y prácticamente anuló al conjunto estadounidense, que tuvo pocas opciones para inquietar la portería defendida por Juan Liceaga.

El guardameta mexicano regresó al arco después de cumplir los partidos de suspensión que recibió por una fuerte entrada durante el primer encuentro del torneo.

El dominio del Tri se reflejó en el marcador al minuto 28. En una jugada a balón parado, Cristóbal Alfaro apareció en el segundo poste para empujar el balón al fondo de la portería. La anotación fue revisada por el VAR para confirmar que el esférico había rebasado por completo la línea de gol.

México mantuvo la presión y recibió otra ventaja antes del descanso, luego de que Estados Unidos se quedara con un jugador menos tras una falta sobre Hugo Camberos.

Con superioridad numérica, el conjunto mexicano controló por completo las acciones durante el segundo tiempo y encontró el segundo gol al minuto 69.

Alfaro volvió a hacerse presente en el marcador al aprovechar un grave error del guardameta estadounidense. El atacante de Atlante anticipó la salida del portero y, con un remate de cabeza, sentenció el partido y aseguró el título para México.

Con el campeonato, el conjunto nacional cerró una actuación sobresaliente en el torneo y ahora enfocará su preparación en el Mundial de 2027, donde llegará como cabeza de serie.

El objetivo será mantener el nivel mostrado en la Concacaf y buscar una participación destacada en la próxima Copa del Mundo de la categoría.