México debuta con goleada en el Campeonato Sub-20 de Concacaf

Con este triunfo, México sumó sus primeros tres puntos y se colocó como líder del Grupo B por diferencia de goles, por encima de Costa Rica

La Selección Mexicana inició con autoridad la defensa de su título en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, luego de imponerse 3-0 a Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El equipo dirigido por Álex Diego resolvió el encuentro durante la primera mitad, periodo en el que aprovechó su dominio territorial y los errores defensivos del conjunto caribeño para construir una ventaja que administró sin complicaciones después del descanso.

México define el partido antes del descanso

El marcador se abrió al minuto 12, cuando Hugo Camberos convirtió un penal señalado por una falta cometida sobre el propio atacante mexicano dentro del área.

La presión del Tricolor continuó y al minuto 22 apareció Francisco Valenzuela, delantero de Rayados de Monterrey, quien recibió el balón dentro del área y sacó una definición cruzada para colocar el 2-0.

México mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de ampliar la ventaja mediante un tiro libre de Samir Inda que terminó en el poste, mientras Antigua y Barbuda tuvo dificultades para superar la línea defensiva mexicana y no consiguió realizar disparos a puerta durante la primera mitad.

Antes del descanso, Santiago Sandoval aprovechó una pérdida del rival en la salida y definió dentro del área al minuto 45+2 para establecer el 3-0 definitivo. En ese periodo, México registró 64% de posesión y cuatro remates al arco, reflejo del control ejercido sobre el encuentro.

El Tricolor toma el liderato de su grupo

Durante el complemento, la Selección Mexicana bajó el ritmo, manejó la posesión y protegió la ventaja sin conceder espacios que pusieran en riesgo su portería. Aunque generó algunas aproximaciones, el marcador permaneció sin cambios hasta el silbatazo final.

Con este triunfo, México sumó sus primeros tres puntos y se colocó como líder del Grupo B por diferencia de goles, por encima de Costa Rica, que comenzó su participación con una victoria de 1-0 sobre Guatemala.

El siguiente compromiso del conjunto nacional será ante Costa Rica el lunes 27 de julio, en un duelo que podría definir el primer lugar del sector, mientras que cerrará la fase de grupos frente a Guatemala el jueves 30.

El Campeonato Sub-20 entrega cuatro boletos para el Mundial de 2027, destinados a las selecciones que avancen a las semifinales, además de una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, reservada para el campeón del torneo.