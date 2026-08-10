México conquista su octavo oro en natación artística

México consiguió este sábado una nueva medalla de oro en la natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México consiguió este sábado una nueva medalla de oro en la natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse en la modalidad de equipo acrobático.

El conjunto mexicano, integrado por nueve atletas, recibió una calificación de 195.3274 puntos por parte del jurado, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de la competencia.

Colombia y Aruba completan el podio

La medalla de plata fue para Colombia, que obtuvo una puntuación de 175.3367, mientras que Aruba se quedó con el tercer puesto y la presea de bronce al registrar 142.1658 puntos.

El Salvador terminó en la cuarta posición con 137.3625 unidades y República Dominicana ocupó el quinto lugar con 72.9519 puntos.

México domina la natación artística

Con este triunfo, México alcanzó su octava medalla de oro en natación artística durante Santo Domingo 2026, reafirmando su dominio en esta disciplina.

La delegación mexicana consiguió ocho preseas doradas de las 11 modalidades disputadas en la competencia, que concluye este sábado.

El resultado en equipo acrobático permitió a México cerrar su participación en la natación artística con una destacada actuación y consolidarse como la delegación dominante de la disciplina en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.