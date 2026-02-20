México conquista oro en el Panamericano de Pista 2026

Las ciclistas mexicanas, María José Vizcaíno, Yuli Verdugo y Luz Gaxiola, marcaron diferencia desde la salida y mantuvieron un ritmo sólido en la prueba

La delegación mexicana abrió con fuerza su participación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista Élite 2026 al conquistar la primera medalla de oro en la jornada inaugural celebrada en Santiago, Chile. El triunfo llegó en la prueba de velocidad por equipos femenil, una de las más exigentes del programa.

El equipo integrado por María José Vizcaíno, Yuli Verdugo y Luz Gaxiola se impuso con un tiempo de 47.162 segundos en el Velódromo de Peñalolén, resultado que colocó a México en lo más alto del podio desde el primer día de actividades.

¿Cómo fue la victoria del equipo femenil mexicano?

Las ciclistas mexicanas marcaron diferencia desde la salida y mantuvieron un ritmo sólido durante toda la prueba. Su registro final les permitió superar por 1.294 segundos al conjunto colombiano encabezado por Stefany Cuadrado, acompañada por Marianis Salazar y Juliana Gaviria, quienes se quedaron con la medalla de plata.

El bronce fue para Estados Unidos con el equipo conformado por Emily Hayes, Hayley Yoslov y Mckenna McKee, completando así el podio de la prueba femenil de velocidad.

Resultados en la velocidad masculina por equipos

En la rama varonil, Canadá se adjudicó el oro con Cole Dempster, Tyler Rorke y James Hedgcock, quienes registraron 43.372 segundos. Colombia volvió a subir al podio con la plata obtenida por Kevin Quintero, Rubén Murillo y Santiago Morales, quedando a 73 décimas del primer lugar.

Trinidad y Tobago consiguió el bronce con Nicholas Paul, Zion Pulido y Kwesi Browne, quienes detuvieron el cronómetro en 44.061 segundos.

Teniel Campbell brilla en el scratch femenino

La jornada también destacó por el triunfo de Teniel Campbell en el scratch femenil. La ciclista de Trinidad y Tobago dominó la carrera de 40 vueltas con una actuación consistente que le permitió quedarse con el oro.

La cubana Marlies Mejías finalizó en la segunda posición a una vuelta de distancia, mientras que la estadounidense Olivia Cummins completó el podio en tercer lugar.

Puntos UCI y ruta hacia Los Ángeles 2028

El campeonato continuará hasta el domingo y entregará un total de 22 títulos continentales, 11 en cada rama, así como 66 medallas. La competencia, que Chile alberga por cuarta ocasión tras las ediciones de 1980, 1994 y 2015, otorgará puntos clave de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Estos resultados impactan directamente en el ranking internacional y forman parte del proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde las selecciones buscarán consolidar su presencia en la élite del ciclismo de pista.