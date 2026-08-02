México conquista oro en boliche en los Centroamericanos

Con una suma de 4 mil 212 pinos, México aseguró el campeonato y confirmó su protagonismo en las pistas de la justa regional

México se apoderó de la medalla de oro en la modalidad de tríos varonil de boliche de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de completar una actuación consistente que le permitió finalizar con 4 mil 212 pinos derribados.

El conjunto conformado por Marcelo Magrassi, Enrique Gutiérrez y Héctor Manuel Piña cerró la competencia con un promedio de 234 y una ventaja de 162 pinos sobre Puerto Rico, su rival más cercano en la clasificación.

Regularidad mexicana marca la diferencia

Los representantes nacionales registraron líneas de 694, 753, 717, 751, 680 y 617 pinos. La producción conseguida durante las primeras cinco rondas resultó determinante para construir una ventaja que pudieron administrar en el cierre.

Las líneas de 753 y 751 fueron las mejores del equipo mexicano, que consiguió mantenerse al frente pese a la presión de los dos conjuntos puertorriqueños que también contendieron por las medallas.

Con una suma de 4 mil 212 pinos, México aseguró el campeonato y confirmó su protagonismo en las pistas de la justa regional, dentro de una disciplina en la que Colombia también ha obtenido resultados destacados en diferentes modalidades.

Puerto Rico ocupa los otros dos lugares del podio

La medalla de plata correspondió al trío puertorriqueño integrado por David Márquez, Israel Hernández y Jean Francisco Pérez, que concluyó con 4 mil 050 pinos derribados.

Puerto Rico también se quedó con el bronce mediante Edgar Burgos, Jorge Rodríguez y Cristian Javier Azcona, quienes contabilizaron 4 mil 024 pinos y alcanzaron un promedio de 223.56.

La disputa por el tercer lugar se resolvió por una diferencia mínima, ya que el segundo conjunto puertorriqueño aventajó por solamente dos pinos a Venezuela, que terminó en la cuarta posición con 4 mil 022.

Héctor Piña suma su segunda medalla

El campeonato de tríos representó la segunda medalla de Héctor Manuel Piña en Santo Domingo 2026. Previamente había obtenido la plata en dobles varonil junto con Mario Quintero, prueba en la que México también consiguió el oro mediante Dante Romero y Ricardo Lecuona.

La competencia de boliche se desarrolla en el Sebelén Entertainment Center, ubicado en la capital de República Dominicana, donde la delegación mexicana ha mantenido una presencia constante en el podio.