México cae ante Suiza y complica su permanencia en Mundial Sub 17

México tendrá que esperar a lo que haga mañana Burkina Faso con Tayikistán y Uganda con Francia para saber su destino en la competencia

Suiza ganó 3-1 a México en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar, marcador que complica la continuidad del equipo dirigido por Carlos Cariño en el campeonato como mejor tercera, a la espera de los resultados que consigan en sus respectivos encuentros Burkina Faso y Uganda.

El conjunto helvético se adelantó en la primera parte con dos goles de Mladen Mijajlovic y Félix Contreras en propia puerta.

A los 57 minutos Aldo de Nigris recortó diferencias para México, pero en la jugada siguiente Mijajlovic volvió a marcar el tercero para sentenciar el encuentro.

Con este resultado Suiza pasa a dieciseisavos de final como primera del Grupo F con siete puntos, seguido de Corea del Sur también con siete. México, con sola una victoria, ante Costa de Marfil (1-0), se queda tercera con tres.

De los doce grupos, accederán a dieciseisavos de forma directa la primera y segunda selección de cada uno de ellos. Entre los terceros solo los ocho mejores lograran el pase. México, con tres puntos y una diferencia de goles de -6, tendrá que esperar a lo que haga mañana Burkina Faso con Tayikistán y Uganda con Francia para saber su destino.