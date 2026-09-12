México cae ante Argentina y se despide del Mundial Femenil Sub 20

El Tri mantiene esperanzas de avanzar a octavos de final como una de las mejores terceras de la fase de grupos, pero necesita de varias combinaciones

La Selección Mexicana Femenil Sub 20 quedó eliminada del Mundial de la categoría tras caer 3-2 frente a Argentina en la tercera jornada de la fase de grupos, en un encuentro que se definió de manera dramática en los minutos finales. La derrota dejó al conjunto tricolor sin posibilidades de avanzar a los octavos de final.

El cuadro argentino tomó la ventaja al minuto 29 gracias a un remate de cabeza de Annika Paz, quien aprovechó un servicio por la banda derecha para colocar el 1-0. Sin embargo, la respuesta mexicana llegó rápidamente de la mano de Deiry Ramírez, quien igualó el marcador con un potente disparo de larga distancia al 36'.

Antes del descanso, México logró darle la vuelta al marcador. Alice Soto protagonizó una brillante asistencia de chilena que encontró a Ramírez dentro del área, donde la atacante firmó su doblete y puso el 2-1 para las dirigidas por el Tricolor, resultado con el que se fueron al medio tiempo.

En la segunda mitad, México estuvo cerca de ampliar la ventaja e incluso Deiry Ramírez volvió a mandar el balón a las redes, aunque la anotación fue invalidada. Con el paso de los minutos, Argentina incrementó la presión y encontró recompensa al minuto 78, cuando Alma Velasco Heim aprovechó una segunda jugada derivada de un balón detenido para empatar el encuentro 2-2.

Cuando el partido parecía encaminado al empate, la Albiceleste consumó la remontada en tiempo agregado. Al 90+2', Dolo Delgado capitalizó un error defensivo mexicano para marcar el 3-2 definitivo y sellar la clasificación argentina a la siguiente ronda.

Con este resultado, Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial Femenil Sub-20, mientras que México se despidió del certamen tras un torneo en el que no logró encontrar la regularidad necesaria para mantenerse con vida en la competencia.