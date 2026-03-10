México cae 5-3 ante EUA en el Clásico Mundial de Beisbol

La selección mexicana luchó por empatar ante Estados Unidos, pero no logró remontar; ahora deberá vencer a Italia para aspirar a la siguiente fase

La Selección de México sufrió su primera derrota en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras caer 5-3 ante Estados Unidos, en un duelo en el que el equipo mexicano intentó reaccionar en las últimas entradas, pero no logró igualar el marcador.

El encuentro marcó el tercer partido del conjunto mexicano en la fase de grupos del torneo. Antes de este compromiso, México había conseguido victorias frente a Gran Bretaña y Brasil, resultados que lo mantienen con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Con este resultado, el equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional deberá buscar el triunfo en su próximo juego ante Italia para asegurar su lugar en la fase siguiente del torneo.

Estados Unidos toma ventaja con jonrones en la tercera entrada

El marcador comenzó a inclinarse a favor del equipo estadounidense durante la tercera entrada. El primero en castigar fue Aaron Judge, quien conectó un jonrón al jardín derecho que permitió impulsar dos carreras.

Poco después, Roman Anthony amplió la ventaja con otro cuadrangular. Su batazo se elevó entre los jardines izquierdo y central y permitió que tres carreras más cruzaran el plato.

Con ese ataque ofensivo, Estados Unidos tomó una ventaja que resultó determinante para el desarrollo del encuentro.

México intenta reaccionar en las últimas entradas

El equipo mexicano buscó acortar distancias en la parte final del juego. En la sexta entrada, Jarren Duran conectó un jonrón entre los jardines izquierdo y central que permitió sumar una carrera.

La ofensiva volvió a responder en la octava entrada, cuando el mismo Duran repitió la dosis con otro batazo de cuatro esquinas para impulsar una nueva carrera.

Con ese ataque, México logró acercarse en el marcador hasta colocar el juego 5-3. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para completar la remontada.

México mantiene opciones en el Clásico Mundial

A pesar del resultado, la selección mexicana se mantiene con posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo gracias a las victorias conseguidas en sus dos primeros encuentros.

El conjunto nacional deberá disputar su último partido de la fase de grupos frente a Italia, duelo que será determinante para definir su clasificación dentro del grupo.

Estados Unidos, por su parte, continúa con paso invicto dentro del torneo y se mantiene como uno de los equipos más fuertes del grupo.

¿Cómo le ha ido hasta ahora en el Clásico Mundial de Beisbol?

Hasta el momento, la participación de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha dejado los siguientes resultados:

México vs Gran Bretaña: 6 de marzo — Victoria

Brasil vs México: 8 de marzo — Victoria

México vs Estados Unidos: 9 de marzo — Derrota

Italia vs México: 11 de marzo — 5:00 PM

El encuentro ante Italia será clave para las aspiraciones del equipo mexicano en el torneo internacional.