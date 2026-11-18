México busca remontar el 3-2 ante Jamaica en el Estadio Monterrey; Márquez prepara un equipo más agresivo y los caribeños quieren ampliar su ventaja

México buscará revertir su desventaja ante Jamaica este martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas del centro del país, en el Estadio Monterrey, donde se definirá el pase a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. Rafael Márquez prepara un equipo más agresivo y reconoce la obligación de ganar, mientras Rudolph Speid pretende ampliar la ventaja de los caribeños.

El Tricolor llega a la vuelta de los cuartos de final después de perder 3-2 el sábado en el Estadio Nacional de Kingston. Aunque estuvo tres goles abajo, las anotaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones mantuvieron abierta la eliminatoria.

Rafael Márquez reconoce la presión y apuesta por corregir errores

El entrenador mexicano señaló que las desatenciones han condicionado los resultados y consideró que identificar esos errores permite trabajar en su corrección. Ante Jamaica, buscará mayor iniciativa ofensiva sin descuidar las transiciones de un rival que destacó por su velocidad y fortaleza.

“Necesitamos esa victoria para poder clasificar, necesitamos esa victoria para que nos dé confianza, necesitamos esa victoria para seguir dando pasos hacia adelante”.

Márquez sostuvo que la exigencia acompaña su cargo desde el primer encuentro y descartó que la presión sea una circunstancia nueva. También explicó que el entrenamiento previo serviría para evaluar al plantel y terminar de definir la alineación.

El técnico destacó la aportación de los cambios en Kingston, particularmente la respuesta de Alexis, Tecate y Sandoval. Sobre este último, reconoció su capacidad para mantener el rendimiento independientemente de los compañeros con los que comparte la cancha.

Además del planteamiento, Márquez identificó como reto recuperar la intensidad y la confianza que el grupo mostró durante el Mundial. Su respaldo al equipo, explicó, parte de lo que observa en los entrenamientos.

“Lo que me da confianza es lo que veo cuando trabajamos a diario”.

En ese proceso destacó el acompañamiento de Imanol Ibarrondo y la importancia de preparar a los jugadores para responder mentalmente a escenarios adversos. Incluso ante la posibilidad de otro resultado desfavorable, sostuvo su intención de continuar trabajando al frente de la selección.

“Yo me veo y sigo viendo aquí en selección”.

Cesar Montes pide liderazgo y una respuesta ante la afición

César Montes asumió la responsabilidad de los futbolistas por lo ocurrido en la ida. Explicó que el grupo revisó videos para identificar errores y aciertos, y señaló que los jugadores de mayor experiencia deben conducir la reacción.

“Somos autocríticos, somos conscientes de lo que hicimos y también somos conscientes de que es una serie”.

El defensa reconoció que México dejó de hacer cosas importantes dentro del campo y consideró que las circunstancias de la vuelta ofrecen una oportunidad para responder. Para él, regresar a Monterrey también representa un impulso por su vínculo con la ciudad y sus seguidores.

“Por mi parte es un sentimiento increíble volver a casa con mi gente”.

Montes describió a la afición local como apasionada y conocedora del futbol, y expresó su confianza en que acompañará al equipo durante un partido en el que México necesita imponer condiciones.

Jamaica buscará otro gol y descarta confiarse

Rudolph Speid reconoció que habría aceptado una ventaja mínima antes de disputar la ida, pero advirtió que defenderla durante toda la vuelta sería insuficiente. Su intención es marcar nuevamente y aumentar las dificultades para el conjunto mexicano.

“No creo que sobrevivamos con una ventaja de un gol”, expresó, en la traducción de sus declaraciones.

El seleccionador jamaicano descartó que el viaje sea el principal obstáculo para sus jugadores, a quienes describió como experimentados. Su atención está puesta en responder al rival y aprovechar las oportunidades para ampliar el marcador global.

Khori Bennett coincidió en que el campamento mantiene un buen ambiente y concentración. Aunque valoró el triunfo del sábado, dejó claro que no modifica la exigencia de enfrentar nuevamente a México.

“Creemos en nosotros mismos”, afirmó Bennett, en la traducción de sus palabras.

“Estamos contentos con la ventaja que tenemos. Pero sabemos que hay más de 90 minutos para jugar”.

Los goles de visitante mantienen abierta la eliminatoria

El equipo de Márquez avanzaría con una victoria por dos o más tantos de diferencia. En cambio, un empate o una derrota dejarían al Tricolor fuera de la competencia, por lo que deberá combinar la búsqueda del gol con mayor atención defensiva en el Estadio Monterrey.

Con información de Alejandro Aguirre Castelán....