México busca amistoso contra Bélgica rumbo al Mundial

La Selección Mexicana sigue su camino rumbo al Mundial, pero esta vez, a diferencia de otros procesos, quiere tener partidos de preparación "de lujo".

Y es que, de acuerdo con información relevada por Mikel Arriola, el Tri podría enfrentarse a Bélgica en su preparación previa a la justa mundialista.

Con esto, México mantiene y reafirma su intención de tener partidos de preparación de alta exigencia para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo.

Y es que cabe recordar que, además del posible juego ante Bélgica, la Federación Mexicana de Futbol ha estado trabajando en otros duelos contra selecciones "top", como la Francia de Kylian Mbappé y la Portugal de Cristiano Ronaldo, así como la Argentina de Lionel Messi.

Sobre la posibilidad de enfrentarse a "Los Diablos Rojos", Arriola fue claro sobre la negociación para que se dé este encuentro.

"Bélgica es una de las que estamos negociando y nos da muchísima ilusión, porque lo que hemos visto en Bélgica en los últimos años es muy sólido", dijo Mikel Arriola.

Paralelamente a esto, Javier Aguirre seguirá en la búsqueda del mejor nivel de la Selección Mexicana en la recta final de 2025, al igual que de un cuadro base para el Mundial.

Mientras las negociaciones continúan, "El Vasco" y el Tri se medirán ante Uruguay, el próximo día 15 de noviembre, y Paraguay, el 18 de noviembre, como parte de su preparación para la Copa del Mundo de la FIFA del 2026.