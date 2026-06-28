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México brilla en Panamericano de tiro con arco en Tlaxcala

Por: Ángeles Núñez

27 Junio 2026, 12:29

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México logra oro en recurvo mixto y coloca tres arqueros en semifinales en Tlaxcala, con plazas aseguradas rumbo a Lima 2027

México brilla en Panamericano de tiro con arco en Tlaxcala

La selección mexicana de tiro con arco tuvo una destacada actuación en el Clasificatorio Panamericano celebrado en Tlaxcala, al conseguir resultados clave en recurvo y compuesto, además de asegurar plazas rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Oro para México en recurvo mixto

El equipo conformado por Matías Grande y Alejandra Valencia se coronó campeón panamericano de recurvo mixto tras vencer 6-2 a Estados Unidos en la final.

En la disputa por el tercer lugar, Sebastián García y Maya Becerra superaron a Colombia por un ajustado 160-158, logrando la medalla de bronce en la competencia continental.

Semifinalistas mexicanos en individuales

En la rama individual, México colocó a tres arqueros entre los cuatro mejores del torneo: Matías Grande, Ángela Ruiz y Adriana Castillo, consolidando el dominio nacional en el certamen.

Grande avanzó con autoridad tras liderar la clasificación con 683 puntos y superar a rivales de Trinidad y Tobago, Brasil y México. Ahora enfrentará al canadiense Eric Peters en semifinales.

Actuación destacada en femenil y compuesto

Ángela Ruiz venció a rivales de Perú y Canadá, además de eliminar a una compatriota en cuartos de final, para instalarse en semifinales, donde enfrentará a la estadounidense Jennifer Mucino.

En arco compuesto, Adriana Castillo firmó una de las sorpresas del torneo al eliminar a la número uno del mundo, Andrea Maya Becerra, por 147-146, y ahora se medirá ante la colombiana Sara López.

El presidente de World Archery México, Gabriel Ramos Rodríguez, destacó que el equipo cumple con los objetivos establecidos y se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana.

También informó que parte del equipo realizará concentración en Mérida, Yucatán, mientras otros viajarán a la Copa del Mundo en Madrid, España.

Las semifinales y finales se disputarán este fin de semana en el centro de Tlaxcala, en un escenario instalado frente al Museo de Arte de la ciudad.

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