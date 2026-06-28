México brilla en Panamericano de tiro con arco en Tlaxcala

México logra oro en recurvo mixto y coloca tres arqueros en semifinales en Tlaxcala, con plazas aseguradas rumbo a Lima 2027

La selección mexicana de tiro con arco tuvo una destacada actuación en el Clasificatorio Panamericano celebrado en Tlaxcala, al conseguir resultados clave en recurvo y compuesto, además de asegurar plazas rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Oro para México en recurvo mixto

El equipo conformado por Matías Grande y Alejandra Valencia se coronó campeón panamericano de recurvo mixto tras vencer 6-2 a Estados Unidos en la final.

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¡ORO Y BRONCE PARA MÉXICO! 🇲🇽🥇



Matías Grande y Alejandra Valencia son campeones panamericanos de recurvo mixto tras vencer 6-2 en la final a USA 🇺🇸 en Tlaxcala 🇲🇽



🥉 Sebastián García y Maya Becerra 🇲🇽 venció a Colombia 🇨🇴 160-158 para llevarse el bronce pic.twitter.com/k3kzKLIaRa — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) June 27, 2026

En la disputa por el tercer lugar, Sebastián García y Maya Becerra superaron a Colombia por un ajustado 160-158, logrando la medalla de bronce en la competencia continental.

Semifinalistas mexicanos en individuales

En la rama individual, México colocó a tres arqueros entre los cuatro mejores del torneo: Matías Grande, Ángela Ruiz y Adriana Castillo, consolidando el dominio nacional en el certamen.

Grande avanzó con autoridad tras liderar la clasificación con 683 puntos y superar a rivales de Trinidad y Tobago, Brasil y México. Ahora enfrentará al canadiense Eric Peters en semifinales.

Actuación destacada en femenil y compuesto

Ángela Ruiz venció a rivales de Perú y Canadá, además de eliminar a una compatriota en cuartos de final, para instalarse en semifinales, donde enfrentará a la estadounidense Jennifer Mucino.

En arco compuesto, Adriana Castillo firmó una de las sorpresas del torneo al eliminar a la número uno del mundo, Andrea Maya Becerra, por 147-146, y ahora se medirá ante la colombiana Sara López.

El presidente de World Archery México, Gabriel Ramos Rodríguez, destacó que el equipo cumple con los objetivos establecidos y se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana.

También informó que parte del equipo realizará concentración en Mérida, Yucatán, mientras otros viajarán a la Copa del Mundo en Madrid, España.

Las semifinales y finales se disputarán este fin de semana en el centro de Tlaxcala, en un escenario instalado frente al Museo de Arte de la ciudad.