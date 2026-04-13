México arrasa con 17 preseas en Panamericano 2026

El país reafirmó su posición como referente al dominar el medallero en esta justa y firmó su pase Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo.

La selección mexicana de natación artística cerró su participación en el Panam Aquatics Artistic Swimming Championships 2026 con un total de 17 medallas, tras una destacada actuación en Santiago de Chile, donde la competencia concluyó este sábado.

El equipo nacional sumó 13 preseas de oro, dos de plata y dos de bronce, resultado que lo colocó como la delegación dominante del campeonato, muy por encima del resto de los países participantes.

¿Cómo se dividieron las medallas entre categorías?

Por México participaron las selecciones senior y junior, ambas con objetivos internacionales en puerta. El equipo mayor forma parte del proceso rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, mientras que la categoría juvenil se prepara para el Campeonato Mundial Budapest 2026.

La selección senior obtuvo un total de 11 medallas: seis de oro, dos de plata y un bronce. Por su parte, la selección junior cerró con ocho preseas, destacando con siete oros y un bronce.

Oro en equipo y clasificación asegurada

México concluyó su participación con una medalla dorada en la final de equipo rutina acrobática femenil senior, al registrar 185.1884 puntos.

Con los resultados obtenidos en las pruebas por equipo, la delegación nacional aseguró su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Actuaciones destacadas en pruebas individuales

Entre los resultados individuales sobresalen los títulos en solo técnico masculino y solo libre femenil.

Diego Villalobos se adjudicó el oro en la final de solo técnico masculino senior con 230.1467 puntos, mientras que Itzamary González logró la presea dorada en solo libre femenil senior con la misma puntuación.

¿Cuántas medallas lograron los otros países?

Aunque México dominó el medallero, otras selecciones también lograron presencia constante en el podio.

Chile, como país anfitrión, finalizó con 7 medallas (2 oros, 3 platas y 2 bronces), destacando en pruebas por equipo y rutinas técnicas.

EUA sumó 5 medallas (1 oro, 2 platas y 2 bronces), con actuaciones consistentes en duetos y pruebas técnicas.

Canadá consiguió 4 preseas (1 oro, 1 plata y 2 bronces), manteniéndose competitivo en varias finales.

Colombia acumuló 5 medallas (3 platas y 2 bronces), con presencia constante en el podio, especialmente en dueto.

Brasil cerró con 3 medallas (1 plata y 2 bronces), principalmente en pruebas por equipo.

Otros países como Argentina, Perú, Uruguay y Puerto Rico lograron una medalla de bronce cada uno durante el campeonato.

México se consolida como potencia continental

Con este resultado, México reafirma su posición como referente de la natación artística en América, al dominar tanto en categorías senior como junior y asegurar su presencia en futuras competencias internacionales.