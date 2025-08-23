Mexicanos ganan oro en duetos mixtos de natación panamericana jr.

Mondragón y Villalobos culminaron tanto la rutina técnica como la libre con una puntuación de 530.5151. seguidos de los chilenos

Los mexicanos Nayeli Mondragón y Diego Villalobos ganaron este viernes la prueba de los duetos mixtos de la natación artística de los Juegos Panamericanos Junior.

Mondragón y Villalobos culminaron tanto la rutina técnica como la libre con una puntuación de 530.5151. seguidos de los chilenos Theodora Garrido y Nicolás Campos, cuya nota fue de 435.3779, y de los brasileños Eduarda Mattos y Bernardo da Silva, calificados con 383.9433.

Las competencias de la natación artística terminarán este sábado, día en que concluyen los juegos en Asunción, en el Centro Acuático del complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP).