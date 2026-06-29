Mexicanos ganan bronce y plata en marcha atlética en Medellín

El certamen de Colombia forma parte del calendario continental de marcha atlética y reúne a varios de los mejores exponentes de América.

La delegación mexicana sumó dos medallas en el Campeonato Panamericano de Marcha Atlética que se disputa este domingo en Medellín, Colombia, gracias a las actuaciones de Ricardo Ortiz y Alejandra Ortega en la prueba de medio maratón.

Ortiz se adjudicó la medalla de plata tras detener el cronómetro en 1:27:21, mientras que Ortega consiguió el bronce con un registro de 1:38:09, resultados que colocaron a México en el podio continental de una de las competencias más importantes de la especialidad en América.

Competencia clave en el calendario internacional

El certamen de Medellín forma parte del calendario continental de marcha atlética y reúne a varios de los mejores exponentes de América.

Además de las medallas, los atletas buscan sumar experiencia internacional y puntos para el ranking de World Athletics, herramienta que será fundamental en el proceso de clasificación rumbo a los próximos campeonatos mundiales y al ciclo olímpico que culminará con los Juegos de Los Ángeles 2028.

Las pruebas de marcha atlética han adquirido mayor relevancia tras los cambios implementados por World Athletics en las distancias oficiales, incorporando el medio maratón de marcha dentro de los eventos internacionales de alto nivel.

México mantiene tradición en la marcha

Con los resultados obtenidos en Medellín, Ricardo Ortiz y Alejandra Ortega mantienen a México entre los países protagonistas de la marcha atlética continental, una disciplina que históricamente ha entregado medallas olímpicas y mundiales para el país.