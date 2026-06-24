Mexicanos dudan que la Selección pueda ganar el Mundial

Encuesta reveló que la mayoría de los mexicanos desea ver campeón a la selección, pero mantiene dudas sobre su capacidad real de ganar

La mayoría de los mexicanos desea ver campeón a su equipo nacional en el Mundial de fútbol 2026™, del que México es una de las sedes, pero mantiene dudas sobre su capacidad real de ganar, reveló una encuesta.

El sondeo ‘Pasión por el fútbol: percepción y pronóstico del torneo más esperado’, elaborado por una universidad privada, señaló que el 59 % de los encuestados quiere que México conquiste el título, aunque solo el 16 % le concede posibilidades reales de lograrlo.

La expectativa deportiva va desde un 28 % que estima que el equipo mexicano quedará eliminado en octavos de final, el 20 % cree que alcanzará el llamado quinto partido y apenas el 15 % considera que llegará a semifinales o a la final.

Pese a esa cautela, la encuesta refleja un respaldo emocional al torneo: 87 % lo considera un evento importante, el 66 % lo ve como la justa deportiva más relevante y el 84 % opina que fortalece la identidad nacional.

El fútbol también apareció como factor de convivencia, pues el 91 % cree que el torneo fomenta la reunión entre personas, el 89 % percibe unión cuando juega la selección nacional y el 90 % identifica orgullo entre los mexicanos cuando gana.

Sobre el consumo del torneo, el 16 % afirma que verá todos los partidos y el 46 % seguirá una gran parte.

El interés aumenta cuando juega México: el 62 % dice que verá todos sus encuentros, proporción que sube al 70 % entre hombres y baja al 56 % entre mujeres.

El estudio apunta a un ambiente festivo, donde el 59 % prevé una afición en ánimo de fiesta y el 50 % estima que apoyará al equipo aunque pierda.

Sin embargo, el 21 % considera que habrá insultos en los estadios y el 45 % lo ve probable.

El torneo también moverá consumo. Los rubros con mayor aumento esperado son alimentos y bebidas, con 72 %; televisión, video o internet, con 35 %; y restaurantes y bares, también con 35 %.

Además, el 82 % considera probable consumir comida chatarra y el 58 % cerveza o alcohol.

La encuesta se realizó en línea del 11 al 12 de mayo de 2026, con criterios de edad, sexo, nivel socioeconómico, entidad y ocupación.