Mexicanos conquistan el dobles del Challenger de Guayaquil

Rodrigo Pacheco y Alex Hernández lograron el título en Ecuador, mientras Vallejo y Varillas avanzaron a la final de singles y definirán al campeón este domingo.

Los tenistas mexicanos Rodrigo Pacheco Méndez y Alex Hernández se coronaron campeones de dobles en el Challenger ATP Tour de Ciudad de Guayaquil, en Ecuador, tras firmar una sólida actuación que les permitió cerrar la semana con autoridad y levantar un título clave en su ascenso dentro del circuito.

La dupla mexicana venció en la final por 7-5 y 6-3 al equipo conformado por el argentino Luciano Ratti y el brasileño Víctor Lemondy Pagotto, un resultado que les otorgó 75 puntos en la clasificación de dobles de la ATP, fortaleciendo su posición rumbo a los siguientes compromisos del calendario.

El partido se caracterizó por la solvencia de los mexicanos en los momentos de mayor presión. Pacheco y Hernández lograron romper el servicio de sus rivales en instantes decisivos del primer set, lo que les permitió inclinar la balanza a su favor. En la segunda manga mantuvieron el control, ofreciendo un cierre contundente ante una pareja sudamericana que no logró descifrar su ritmo.

Vallejo y Varillas disputarán la final de singles

Mientras México celebró en dobles, la competencia individual dejó también un escenario vibrante. El peruano Juan Pablo Varillas sorprendió en semifinales al derrotar por 6-4 y 6-4 al argentino Federico Agustín Gómez, campeón defensor de la edición 2024. Varillas, de 30 años, buscará este domingo su octavo título en torneos Challenger, sustentado en una actuación solvente durante toda la semana.

Por la otra llave semifinal, el paraguayo Daniel Vallejo logró una remontada muy trabajada frente al ecuatoriano Álvaro Guillén, imponiéndose por 4-6, 6-2 y 6-3 en un duelo de intensidad constante. Aunque Guillén intentó presionar desde el arranque, la regularidad y precisión del jugador paraguayo terminaron por imponer la diferencia.

Vallejo, de 21 años, disputará la final con la aspiración de conquistar el tercer título de singles de su carrera. En 2024 obtuvo su primer trofeo en Sao Leopoldo, Brasil, y apenas el 20 de octubre pasado sumó el segundo en Curitiba, también en territorio brasileño. Ahora buscará cerrar el año con un nuevo campeonato que confirme su ascenso como una de las jóvenes promesas del tenis sudamericano.

Un torneo con presencia latinoamericana destacada

El Challenger de Guayaquil volvió a confirmar su relevancia como una plataforma competitiva clave para jugadores de la región. La presencia de mexicanos, peruanos, paraguayos, ecuatorianos y argentinos en las instancias finales reafirma el peso que ha tomado el certamen dentro del calendario ATP, consolidándose como un espacio de impulso para tenistas que buscan escalar posiciones o consolidar su experiencia en cancha dura.

Mientras Pacheco y Hernández levantan el trofeo en dobles, la atención se dirige ahora al duelo entre Vallejo y Varillas, quienes definirán este domingo al nuevo campeón de singles en un choque que promete alta intensidad y contraste de estilos.