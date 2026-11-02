Mexicano Román Bravo-Young hace historia y va por el oro mundial

El mexicano clasificó a la final de los 57 kilogramos en Astaná tras vencer al campeón defensor y aseguró la primera medalla mundial para México en lucha

El luchador mexicano Román Bravo-Young consiguió una clasificación histórica al avanzar a la final de los 57 kilogramos de lucha libre en el Campeonato Mundial de Lucha 2026, que se celebra en Astaná, Kazajistán. Con este resultado, aseguró la primera medalla mundial para México en esta disciplina.

El representante nacional obtuvo su boleto al combate por el título luego de imponerse por 4-1 al norcoreano Han Chong-song, campeón defensor de la categoría, durante las semifinales disputadas el sábado 31 de octubre.

La victoria garantizó al mexicano al menos la medalla de plata y abrió la posibilidad de que el país consiga su primer título mundial en lucha. Su rival por el oro será el estadounidense Spencer Lee, quien avanzó tras superar al azerbaiyano Islam Bazarganov.

Bravo-Young derrota al campeón defensor

El enfrentamiento ante Han Chong-song representó una de las pruebas más importantes para Bravo-Young en el torneo. El mexicano mantuvo el control táctico del combate y logró revertir la desventaja inicial para terminar con una victoria de 4-1.

Tras conseguir el pase a la final, el luchador expresó la confianza que tiene en sus capacidades y destacó el trabajo realizado para alcanzar este momento.

“Siempre supe que tenía ese nivel; era cuestión de tiempo. He trabajado muy duro y me siento bien”, declaró a la organización United World Wrestling.

El resultado también tuvo un significado especial para el deportista, quien en el Mundial de 2025 había quedado fuera de la posibilidad de pelear por una medalla después de perder precisamente ante Han Chong-song en los cuartos de final.

Cuatro victorias lo llevaron a la final

El camino de Román Bravo-Young hacia la disputa por el oro estuvo marcado por cuatro triunfos frente a representantes de distintos países.

En su primer combate derrotó al kazajo Meirambek Kartbay por marcador de 5-2.

Posteriormente venció al mauriciano John Leopold por superioridad técnica, con un contundente 10-0.

En los cuartos de final superó al mongol Munkh Erdene Batkhuyag por 4-3, en un encuentro que se definió en los últimos segundos.

Finalmente, en semifinales se impuso 4-1 al norcoreano Han Chong-song, vigente campeón mundial.

Con esta actuación, el mexicano consiguió instalarse por primera vez en una final de un Campeonato Mundial de lucha de categoría senior para un representante de México.

Spencer Lee será su rival por la medalla de oro

El último obstáculo para Bravo-Young será Spencer Lee, de Estados Unidos, quien obtuvo su clasificación al vencer al azerbaiyano Islam Bazarganov en una semifinal que tuvo un desarrollo complicado.

Lee llegó a estar abajo en el marcador por 10-3, pero consiguió reaccionar y terminó ganando por caída.

El estadounidense, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, también aseguró su primera presea en un Campeonato Mundial senior.

El mexicano y Lee ya se han enfrentado en dos ocasiones en competencias internacionales, con victorias para el estadounidense.

Uno de esos encuentros ocurrió en la Serie de Clasificación de Zagreb de 2025, mientras que el otro se disputó en la misma competencia un año después, cuando Bravo-Young se retiró por una lesión.

Sobre el enfrentamiento por el título, el luchador mexicano manifestó que buscará competir sin reservas y aprovechar la oportunidad de hacer historia.

“Simplemente dejarlo todo. Ya he luchado contra él antes. Sé que puedo competir con estos muchachos”, expresó.

¿Cuándo será la final del Mundial de Lucha?

La final de los 57 kilogramos está programada para este domingo 1 de noviembre en Astaná, Kazajistán. Bravo-Young tendrá la oportunidad de convertir la histórica clasificación en una medalla de oro y conseguir el primer campeonato mundial de lucha para México.

El deportista, de 27 años, nació en Estados Unidos, pero representa a México en las competencias internacionales. Cuenta con experiencia olímpica tras participar en París 2024 y fue dos veces campeón nacional de la NCAA, con la Universidad Estatal de Pensilvania.

Actualmente ocupa el sexto lugar del ranking mundial de su categoría, por lo que su presencia en la final representa un logro para la lucha mexicana y una oportunidad de alcanzar un resultado inédito en la historia de este deporte.