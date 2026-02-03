Mexicano Obed Vargas llega a Madrid para fichar por el Atlético

Una vez supere las pruebas médicas, el jugador tendrá que cerrar su contrato y resolver su futuro más inmediato en el equipo o cedido en otro club.

El Atlético de Madrid avanza en el fichaje del centrocampista mexicano Obed Vargas, quien ya se encuentra en la capital española para completar el reconocimiento médico previo a su incorporación al club rojiblanco. El jugador, de 20 años, llega procedente del Seattle Sounders y su futuro inmediato se definirá en los próximos días, ya sea como integrante de la plantilla o mediante una cesión.

La presencia de Vargas en Madrid fue captada en un video difundido por El Desmarque, medio de Mediaset España, en el que se le observa realizando los últimos trámites del traspaso. De concretarse la operación sin contratiempos, se trataría del segundo movimiento del Atlético en el actual mercado de invierno, después del acuerdo alcanzado con el Atalanta para la llegada del atacante Ademola Lookman.

📹 Imagen ElDesmarque



🔴 Así ha sido la llegada de Obed Vargas a Madrid para convertirse en nuevo fichaje del Atlético.



🔗 https://t.co/FFe9UAuVv7 🔗 pic.twitter.com/YDfv1EDry1 — ElDesmarque (@eldesmarque) February 2, 2026

Tras superar las pruebas médicas, el futbolista deberá firmar su contrato y resolver con el club su situación deportiva a corto plazo. La dirección deportiva valora distintas opciones antes de tomar una decisión definitiva sobre su rol en el equipo.

Obed Vargas nació en Alaska y ha sido internacional con la selección mexicana en tres ocasiones. Hasta ahora, toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en el fútbol estadounidense con el Seattle Sounders, equipo con el que participó la temporada pasada en el Mundial de Clubes.