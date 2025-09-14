Mexicano logra plata histórica en lanzamiento de bala

Uziel Muñoz logró en Tokio una medalla de plata histórica al ser la primera de un mexicano en lanzamiento de peso en unos Mundiales de atletismo

El mexicano Uziel Muñoz, que este sábado logró la medalla de plata en peso en los Mundiales de Tokio, declaró que este éxito es "el resultado de muchos años de duro trabajo" y afirmó que los lanzamientos estaban "olvidados" en su país y ahora los están "volviendo a poner en el mapa" con la generación que lidera.

Uziel Muñoz logró en Tokio una medalla de plata histórica al ser la primera de un mexicano en lanzamiento de peso en unos Mundiales de atletismo, que además llegó con una marca de 21,97 metros que supone un nuevo récord nacional.

"Este es el resultado de muchos años de duro trabajo. Estamos allanando el camino para los lanzamientos en México. Estaban olvidados y los estamos volviendo a poner en el mapa. Tenemos talento y esperamos tener una mayor presencia en el futuro", dijo Uziel Muñoz, en conferencia de prensa.

Uziel Muñoz consiguió a sus 30 años, y tras ganar ocho veces el campeonato nacional, el mejor resultado internacional en su trayectoria deportiva.

El mexicano, con una marca de 21.97 metros en su último intento, logró la medalla de plata, solo superado por el gran dominador mundial, el estadounidense Ryan Crouser (22.34), y ese registro le valió el nuevo récord nacional, mejorando la anterior plusmarca, que también estaba en su posesión, de 21.88 metros.

Con este éxito Uziel Muñoz se convierte en el primer mexicano en ser medallista mundial en lanzamiento de peso.

"Ha sido un camino largo y arduo, el primero para alcanzar los veinte metros. He estado poniéndome al día durante algunos años pero el trabajo duro ha dado sus frutos. La constancia, la disciplina y la dedicación han sido fundamentales para ello. Tengo el entorno adecuado en casa. Estoy deseando llegar a casa, besar a mi mujer e irme de vacaciones. Trabajamos juntos por el mismo objetivo. Los próximos 15 días son para ella", finalizó.