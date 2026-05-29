Mexicano Imanol Rodríguez es baja de su pelea ante Matt Schnell

A pesar de la frustración por perder la pelea, el mexicano dejó claro que su objetivo es enfocarse en la recuperación para volver cuanto antes al octágono

El mexicano Imanol Rodríguez sufrió una fractura en el pie derecho y quedó fuera de su próximo compromiso dentro de UFC, una noticia que frenó momentáneamente el ascenso de una de las jóvenes promesas de las artes marciales mixtas en México.

La baja fue confirmada después de que la organización modificara la cartelera de UFC Fight Night programada para el próximo 6 de junio, donde Rodríguez tenía previsto enfrentar al experimentado estadounidense Matt Schnell en uno de los combates más importantes de su carrera.

Tras la salida del mexicano, la empresa anunció que el brasileño Alessandro Costa tomará su lugar en la función.

Imanol confirma fractura en pleno campamento

Luego de que surgieran diversas versiones sobre las razones de su ausencia, el propio peleador mexicano confirmó a través de sus redes sociales que sufrió una fractura en el pie derecho durante la preparación para el combate.

"Tuve una fractura en el pie derecho y me toca aceptar esta vez que no se pudo", expresó Rodríguez.

El peleador reconoció que la lesión representa un golpe importante debido al trabajo realizado durante los últimos meses para llegar en óptimas condiciones a esta oportunidad dentro de la organización más importante de las artes marciales mixtas.

Además, reveló que el campamento no había sido sencillo, ya que también se encontraba recuperándose de una lesión previa en una de sus manos mientras continuaba con los entrenamientos.

"Hay veces que uno hace todo bien, se esfuerza al máximo y simplemente las cosas no salen como quería", señaló.

La lesión llega en el mejor momento de su carrera

La baja resulta especialmente dolorosa porque Rodríguez atravesaba uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional.

Rodríguez llegará a esta pausa obligada con un récord profesional invicto de 7 victorias y 0 derrotas, una marca que lo ha convertido en una de las principales promesas mexicanas dentro de la división mosca.

El mexicano debutó este año dentro de UFC con una destacada actuación frente al peruano Kevin Borjas durante la función celebrada en Ciudad de México, donde consiguió una victoria por nocaut técnico que llamó la atención de aficionados y especialistas.

Ese triunfo le permitió mantener su invicto como profesional y posicionarse como uno de los talentos emergentes de la división mosca.

El combate ante Matt Schnell representaba una oportunidad para seguir escalando posiciones y medir su nivel frente a un rival con amplia experiencia dentro de la empresa.

Rodríguez promete regresar más fuerte

A pesar de la frustración por perder la pelea, el mexicano dejó claro que su objetivo es enfocarse en la recuperación para volver cuanto antes al octágono.

Rodríguez reconoció sentirse afectado por la situación, al considerar todo el esfuerzo físico y mental que implica cada preparación, aunque aseguró que mantendrá la misma determinación que lo ha acompañado desde el inicio de su carrera.

"Voy a sanar, voy a volver y voy a seguir haciendo lo que hago desde siempre", afirmó.

Por ahora no existe una fecha oficial para su regreso a la competencia, ya que todo dependerá de la evolución de la fractura y del proceso de rehabilitación que deberá seguir durante las próximas semanas.

Mientras tanto, el peleador mexicano buscará recuperarse completamente para retomar el impulso que había construido tras su exitoso debut en UFC y continuar su camino dentro de la máxima empresa de artes marciales mixtas del mundo.