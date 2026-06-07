Mexicano Edgar Chairez gana y se acerca al Top 15 en la UFC

Chairez queda a la espera de la actualización oficial del ranking, con altas posibilidades de instalarse entre los mejores 15 del mundo en peso mosca

El mexicano Edgar “Puro Chicali” Chairez consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al someter al brasileño Bruno Silva en el primer asalto durante UFC Vegas 118, resultado que lo coloca en posición de ingresar al Top 15 del peso mosca.

Chairez llegó al combate con la oportunidad de enfrentar a un rival rankeado y no desaprovechó el escenario.

El peleador originario de Mexicali finalizó la pelea por mataleón a los 4:13 del primer round, confirmando su buen momento dentro de la división de las 125 libras.

Chairez aprovecha su oportunidad ante un rival clasificado

Bruno Silva llegó al combate como el número 15 del ranking mosca de UFC, por lo que una victoria representaba para Chairez una puerta directa hacia los puestos de clasificación.

El mexicano mostró paciencia, control y efectividad para llevar la pelea al terreno donde mejor se sintió. Una vez que encontró la posición dominante, conecto un par de golpes que terminó por hacer un knockdown al brasileño, para continuar con una sumisión y obligó al brasileño a rendirse antes de que terminara el primer asalto.

El triunfo cobra mayor valor porque Silva era un rival con amplia experiencia profesional y con recorrido dentro de la empresa, lo que convierte esta victoria en un golpe de autoridad para Chairez.

El mexicano mejora su récord profesional

Con este resultado, Edgar Chairez elevó su marca profesional a 14 victorias, 6 derrotas y 1 combate sin resultado.

Antes de enfrentar a Silva, el mexicano acumulaba una racha positiva tras vencer a Felipe Bunes y C.J. Vergara, lo que ya lo había colocado como uno de los peleadores a seguir dentro de la categoría mosca.

La victoria por sumisión refuerza además una de sus principales fortalezas, el grappling, ya que buena parte de sus triunfos han llegado por finalización, especialmente mediante su capacidad para resolver peleas en la lona.

Por su parte, Bruno Silva quedó con récord de 15 victorias, 9 derrotas y 2 empates después de caer ante el mexicano.

El brasileño llegaba al combate con experiencia, poder de finalización y el respaldo de ocupar un lugar dentro del ranking, pero no logró contener el avance de Chairez durante los primeros minutos.

La derrota compromete su posición entre los mejores 15 del peso mosca y abre la puerta para que el mexicano ocupe su lugar en la clasificación de la división.

Una victoria que impulsa al 'Puro chicali'

El triunfo de Chairez representa un impulso importante para el MMA mexicano dentro de UFC, especialmente en una división donde cada resultado puede modificar rápidamente el panorama competitivo.

Al vencer a un peleador clasificado y hacerlo por la vía de la finalización, el mexicalense no solo suma una victoria más a su récord, sino que también manda un mensaje claro al resto de la categoría.

Ahora, Chairez queda a la espera de la actualización oficial del ranking, con altas posibilidades de instalarse entre los mejores 15 del mundo en peso mosca y recibir un nuevo reto de mayor jerarquía en su próxima aparición.