Mexicano conquista el oro en Mundial Juvenil de Taekwondo

Con este resultado, el jalisciense, conocido como “Kato”, se convierte en triple campeón mundial, luego de sus títulos previos en cadete,

El mexicano Guillermo Cortés hizo historia al proclamarse campeón mundial juvenil en la categoría -59 kg del Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo Tashkent 2026, tras vencer con autoridad al surcoreano Ji Woong Ha por 2-0 en la final.

Con este resultado, el jalisciense, conocido como “Kato”, se convierte en triple campeón mundial, luego de sus títulos previos en cadete, consolidándose como una de las mayores promesas del taekwondo mexicano.

Dominio total en el tatami

Cortés mostró un desempeño impecable a lo largo del torneo, superando cada ronda con claridad. En su debut venció al esloveno Jakob Kastelic por 2-0 con amplia ventaja, y posteriormente derrotó al representante de Costa Rica, Gabriel Rodríguez, también por 2-0 en octavos de final.

Su camino continuó con victorias en cuartos y semifinales, donde aseguró medalla, hasta llegar a la final, en la que confirmó su dominio con una actuación sólida frente al competidor coreano.

Un tricampeón mundial

El título en Uzbekistán se suma a su destacada trayectoria internacional:

Oro en Sofía 2022 (categoría cadete)

Oro en Sarajevo 2025 (bicampeón cadete)

Oro en Tashkent 2026 (categoría juvenil)

Este logro lo posiciona como uno de los atletas juveniles más exitosos del país en su disciplina.

Originario de Jalisco, Cortés ha destacado desde temprana edad, iniciando su camino en competencias internacionales desde los 12 años. Su estilo agresivo y preciso, así como el trabajo conjunto con su equipo y entrenadores, han sido clave en su desarrollo.

El campeonato, que reunió a 59 competidores en su categoría, confirma el alto nivel del mexicano, quien no solo subió a lo más alto del podio, sino que lo hizo con autoridad en cada combate.