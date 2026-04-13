Mexicano brilla en Mundial de Marcha con quinto lugar

Emiliano Barba se coloca entre los mejores del mundo en los 10 km Sub-20 en Brasilia; México confirma su potencia en la marcha

La marcha mexicana reafirmó su prestigio internacional durante el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, donde el joven Emiliano Barba destacó al finalizar en la quinta posición de los 10 kilómetros categoría Sub-20.

Barba registró un tiempo de 41:47, manteniéndose competitivo dentro del grupo puntero y consolidándose como uno de los principales prospectos a nivel mundial en la disciplina.

Quinto lugar mundial para Emiliano Barba🇲🇽



Emiliano finalizó quinto con un tiempo de 41:47 en los 10km sub 20 del Campeonato Mundial de Marcha por equipos que se está celebrando en Brasilia.



En la misma prueba, Osvaldo Miramontes terminó 16 y Sebastián Acedo 34.



En la rama… pic.twitter.com/E4Ua56qTtf — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 12, 2026

Participación sólida del equipo mexicano

El representativo nacional tuvo una actuación consistente en territorio brasileño, con tres atletas compitiendo en la prueba:

Emiliano Barba: 5.º lugar (41:47)

Osvaldo Miramontes: 16.º lugar

Sebastián Acedo: 34.º lugar

En la categoría femenil Sub-20, México también logró posicionarse dentro de la élite. Natalia Mendiola fue la mejor ubicada al terminar en el puesto 15 con un tiempo de 50:13.

Las posiciones finales del equipo mexicano fueron:

Natalia Mendiola: 15.º lugar (50:13)

Naomi Luis: 26.º lugar

Melany Martin del Campo: 32.º lugar

Los resultados obtenidos por los atletas Sub-20 refuerzan el papel de México como una potencia en la marcha atlética, disciplina que históricamente ha dado múltiples satisfacciones al país.

La constancia y desarrollo de estas nuevas generaciones perfilan al equipo nacional como un contendiente sólido de cara a los próximos ciclos olímpicos, manteniendo viva una de las tradiciones más exitosas del atletismo mexicano.