Mexicano brilla en Mundial de Marcha con quinto lugar

La marcha mexicana reafirmó su prestigio internacional durante el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, donde el joven Emiliano Barba destacó al finalizar en la quinta posición de los 10 kilómetros categoría Sub-20.
Barba registró un tiempo de 41:47, manteniéndose competitivo dentro del grupo puntero y consolidándose como uno de los principales prospectos a nivel mundial en la disciplina.
Quinto lugar mundial para Emiliano Barba🇲🇽— Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 12, 2026
Emiliano finalizó quinto con un tiempo de 41:47 en los 10km sub 20 del Campeonato Mundial de Marcha por equipos que se está celebrando en Brasilia.
En la misma prueba, Osvaldo Miramontes terminó 16 y Sebastián Acedo 34.
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Participación sólida del equipo mexicano
El representativo nacional tuvo una actuación consistente en territorio brasileño, con tres atletas compitiendo en la prueba:
- Emiliano Barba: 5.º lugar (41:47)
- Osvaldo Miramontes: 16.º lugar
- Sebastián Acedo: 34.º lugar
En la categoría femenil Sub-20, México también logró posicionarse dentro de la élite. Natalia Mendiola fue la mejor ubicada al terminar en el puesto 15 con un tiempo de 50:13.
Las posiciones finales del equipo mexicano fueron:
- Natalia Mendiola: 15.º lugar (50:13)
- Naomi Luis: 26.º lugar
- Melany Martin del Campo: 32.º lugar
Los resultados obtenidos por los atletas Sub-20 refuerzan el papel de México como una potencia en la marcha atlética, disciplina que históricamente ha dado múltiples satisfacciones al país.
La constancia y desarrollo de estas nuevas generaciones perfilan al equipo nacional como un contendiente sólido de cara a los próximos ciclos olímpicos, manteniendo viva una de las tradiciones más exitosas del atletismo mexicano.