Mexicanas brillan en la Prequaly del Abierto GNP Seguros

Julia García, Daniela Martínez, Ga Hyun Song y Ana Karen Guadiana avanzan en la Prequaly del Abierto GNP; buscan el último wildcard para el WTA 500

La primera ronda de la Prequaly del Abierto GNP Seguros ofreció un viernes lleno de emociones en las canchas 1 y 4 del Club Sonoma, donde el acceso gratuito atrajo a un numeroso público. Las jóvenes tenistas mexicanas demostraron que tienen el nivel para competir en la élite, dejando encuentros intensos y resultados destacados.

La jornada comenzó con la defensa de la campeona 2024 de esta eliminatoria, Julia García, quien venció a la regiomontana Emily Velasco por 6-4 y 6-2. Después, la experiencia WTA de Daniela Martínez se impuso ante Antonella Marín; la hidrocálida dominó 6-0 el primer set y cerró el segundo por 6-4.

En otro de los partidos, la regiomontana Ga Hyun Song, respaldada por el público local, debutó con triunfo 6-4 y 6-1 sobre la quintanarroense Ximena Semties.

El duelo más intenso de la noche lo protagonizaron Ana Karen Guadiana y Montserrat Temprana Falcó. La joven Temprana sorprendió al llevarse el primer set 6-1 y forzar un tiebreak en el segundo, pero Guadiana reaccionó para empatar y, en el set definitivo, cerró la victoria 1-6, 7-6 y 6-2.

Este sábado, la segunda ronda definirá a las finalistas: Julia García enfrentará a Ga Hyun Song, mientras que Daniela Martínez se medirá con Ana Karen Guadiana. De estos duelos saldrá la jugadora que se quedará con el último wildcard para el WTA 500 de Monterrey.