Mexicana Zyanya Parra gana oro en clavados Centroamericanos

La mexicana Zyanya Parra ganó el oro en trampolín de tres metros y sumó su segunda medalla dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La clavadista mexicana Zyanya Parra se proclamó campeona en la prueba individual femenina de trampolín de tres metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputan en Santo Domingo, República Dominicana.

Con una destacada actuación en las rondas finales, la representante de México acumuló 322.45 puntos para quedarse con la medalla de oro y añadir un segundo título a su cosecha en las competencias de clavados del certamen regional.

#Clavados 💦



¡CIERRE PERFECTO! 💯



Cuando parecía que el oro podía ir para Colombia 🇨🇴, la jalisciense de 16 años Zyanya Parra 🇲🇽 tiró un último clavado de 75 puntos para sumar un total de 322.45 y llevarse el oro de #SantoDomingo2026 🇩🇴



La regiomontana Rut Páez 🇲🇽 de 17 años… — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽@Santo Domingo 🇩🇴2026 (@DesdeOlimpiaMX) August 2, 2026 México sube dos veces al podio La colombiana Daniela Zapata obtuvo la medalla de plata al finalizar con 318.15 unidades, mientras que la mexicana Rut Páez completó el podio al quedarse con el bronce tras registrar una puntuación de 307.45. El resultado confirmó el dominio de las representantes mexicanas en la disciplina, al colocar a dos atletas entre las tres mejores de la competencia. La cubana Anisley García terminó en la cuarta posición con 295.55 puntos. Detrás de ella se ubicaron la colombiana Viviana Uribe y la cubana Prisis Ruiz. La representación local estuvo encabezada por la dominicana Pierra Rufino, quien concluyó en el séptimo lugar, mientras que la panameña Zoe Rainey cerró la clasificación en la octava posición. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe continúan en Santo Domingo y concluirán el próximo 8 de agosto, con México como uno de los países protagonistas en las pruebas de clavados.