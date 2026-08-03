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Mexicana Zyanya Parra gana oro en clavados Centroamericanos

Por: Ángeles Núñez

02 Agosto 2026, 13:48

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La mexicana Zyanya Parra ganó el oro en trampolín de tres metros y sumó su segunda medalla dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Mexicana Zyanya Parra gana oro en clavados Centroamericanos

La clavadista mexicana Zyanya Parra se proclamó campeona en la prueba individual femenina de trampolín de tres metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputan en Santo Domingo, República Dominicana.

Con una destacada actuación en las rondas finales, la representante de México acumuló 322.45 puntos para quedarse con la medalla de oro y añadir un segundo título a su cosecha en las competencias de clavados del certamen regional.

México sube dos veces al podio

La colombiana Daniela Zapata obtuvo la medalla de plata al finalizar con 318.15 unidades, mientras que la mexicana Rut Páez completó el podio al quedarse con el bronce tras registrar una puntuación de 307.45.

El resultado confirmó el dominio de las representantes mexicanas en la disciplina, al colocar a dos atletas entre las tres mejores de la competencia.

La cubana Anisley García terminó en la cuarta posición con 295.55 puntos. Detrás de ella se ubicaron la colombiana Viviana Uribe y la cubana Prisis Ruiz.

La representación local estuvo encabezada por la dominicana Pierra Rufino, quien concluyó en el séptimo lugar, mientras que la panameña Zoe Rainey cerró la clasificación en la octava posición.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe continúan en Santo Domingo y concluirán el próximo 8 de agosto, con México como uno de los países protagonistas en las pruebas de clavados.

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