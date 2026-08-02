Mexicana Carolina Flores obtiene oro en ciclismo de montaña

La competencia se desarrolló en el nuevo trazado de ciclismo de montaña del Complejo Deportivo La Barranquita, ubicado en Santiago de los Caballeros,

La ciclista mexicana Carolina Flores conquistó la medalla de oro en la prueba femenil de cross country del ciclismo de montaña de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, después de imponer su ritmo en un cerrado duelo por el primer lugar.

Flores completó las seis vueltas al circuito de 4.1 kilómetros en 1 hora, 24 minutos y 42 segundos, registro que le permitió superar por 44 segundos a la puertorriqueña Suhely Rodríguez y entregar una nueva presea dorada a la delegación mexicana.

Carolina Flores se impone en un exigente circuito

La competencia se desarrolló en el nuevo trazado de ciclismo de montaña del Complejo Deportivo La Barranquita, ubicado en Santiago de los Caballeros, al norte de República Dominicana.

La representante mexicana recorrió un total de 24.6 kilómetros y mantuvo una velocidad promedio de 16.8 kilómetros por hora. Su regularidad en las subidas y el manejo de los sectores técnicos fueron determinantes para mantenerse en la pelea por el campeonato.

El inicio de la carrera fue especialmente cerrado, debido a que Flores y Rodríguez completaron la primera vuelta con el mismo tiempo. A partir del segundo giro, la mexicana comenzó a conseguir mejores parciales y construyó gradualmente la ventaja que terminó asegurándole la victoria.

Suhely Rodríguez y Ana Roa completan el podio

La puertorriqueña Suhely Rodríguez mantuvo la presión durante gran parte del recorrido y cruzó la meta en 1:25:26, con un promedio de 16.7 kilómetros por hora, para quedarse con la medalla de plata.

El tercer puesto correspondió a la colombiana Ana Roa, quien terminó la competencia en 1:26:53, a dos minutos y 11 segundos del registro establecido por la campeona mexicana.

México domina el ciclismo de montaña

La presea de Flores formó parte de una jornada sobresaliente para México en esta disciplina. En la rama varonil, Gerardo Ulloa consiguió el oro y Adair Gutiérrez obtuvo la plata, completando el 1-2 nacional.

Con estos resultados, la delegación mexicana cerró las pruebas de ciclismo de montaña con dos medallas de oro y una de plata, actuación que confirmó su dominio en la especialidad y fortaleció su cosecha dentro de Santo Domingo 2026.