Mets despiden a Carlos Mendoza tras decepcionante temporada

Los Mets cesaron al venezolano Carlos Mendoza como mánager tras una mala campaña y nombraron a Andy Green como su reemplazo

Los Mets de Nueva York anunciaron este viernes el despido del mánager venezolano Carlos Mendoza, quien deja el cargo en medio de una campaña marcada por los malos resultados. La organización designó a Andy Green como su sustituto.

El equipo inició la jornada con marca de 34 victorias y 47 derrotas, además de una racha de seis descalabros consecutivos. Los Mets se encuentran a 15 juegos del liderato de la División Este de la Liga Nacional y a nueve juegos y medio del último puesto de comodín.

La directiva reconoce una temporada decepcionante

El propietario del club, Steve Cohen, aseguró que el desempeño del equipo no ha estado a la altura de las expectativas generadas por una de las nóminas más elevadas de las Grandes Ligas.

"Nuestro compromiso de ofrecer a nuestros aficionados un equipo con nivel de campeonato no ha cambiado. No hay manera de endulzarlo: esta temporada ha sido una decepción y nuestros aficionados merecen algo mejor de lo que hemos brindado".

Los Mets comenzaron la temporada con una nómina de 358 millones de dólares y un pago adicional estimado de 124 millones por concepto de impuesto de lujo.

Lesiones y cambios afectaron el rendimiento del equipo

La campaña estuvo marcada por las lesiones de jugadores como Francisco Lindor, Marcus Semien, Luis Robert Jr., Clay Holmes y Jorge Polanco.

Además, la organización inició movimientos en su plantel al traspasar al lanzador David Peterson a los Cachorros de Chicago, en lo que podría representar el inicio de una reestructuración de cara al futuro.

Durante el receso previo a la temporada, el club también realizó modificaciones importantes en el roster tras concretar la contratación de Juan Soto con un contrato de 765 millones de dólares por 15 años. Asimismo, permitió la salida de Pete Alonso como agente libre, traspasó a Brandon Nimmo e incorporó a Marcus Semien y Bo Bichette.

Mendoza deja récord ganador con los Mets

Carlos Mendoza asumió el cargo después de la temporada de 2023, en sustitución de Buck Showalter, y finalizó su etapa con un registro de 206 victorias y 199 derrotas.

Aunque condujo a los Mets a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024, el equipo no logró avanzar a los playoffs la temporada pasada y este año figura entre las mayores decepciones de las Grandes Ligas.

El presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, agradeció el trabajo del estratega venezolano y reconoció su aporte a la organización.

"Carlos ha liderado la organización con pasión y elegancia y es querido por todos los que trabajan con él a diario. El impacto de Carlos en nuestros jugadores, el personal y la cultura durante las últimas tres temporadas ha sido transformador. Lamentablemente, sabemos que nos estamos quedando cortos y es necesario un cambio para seguir adelante".

Andy Green asume el mando

Andy Green, quien se desempeñaba como vicepresidente sénior de desarrollo de béisbol de los Mets desde 2023, será el nuevo mánager del equipo.

El exinfielder dirigió anteriormente a los Padres de San Diego entre 2016 y 2019 y, como jugador, disputó sus últimos encuentros en las Grandes Ligas precisamente con los Mets en 2009.

Mendoza se convirtió en el tercer mánager despedido en la presente temporada de las Grandes Ligas, después de los cambios realizados por Boston y Filadelfia.