'Metimos a Rayados en su área': Miguel Herrera

Tras el empate a un gol ante los Rayados, el técnico de los Xolos, Miguel Herrera, aseguró que fueron mejores que la visita, e incluso se aventuró a decir que metieron al superlíder en su área.

"Hoy me parece que metimos al Monterrey en su arco, hay que meter al primer lugar de la tabla general en su arco, hay que ver que el gol de ellos viene precedido de una jugada que era tiro de esquina, el árbitro marcó saque de meta y era tiro de esquina, y de ahí viene precedida la jugada de cuatro o cinco rebotes para que nos hicieran el gol del empate, y luego tuvimos dos veces el gol para dar la vuielta", dijo un resignado 'Piojo'.

Dejó en claro que para él, sus Xolos jugaron buen futbol.

"Hoy el equipo juega muy bien, juega contra un rival que tiene muy buenos juugadores, contra un equipo que se presenta en la cancha y que manejamos por todos lados, tuvimos llegada, obvio ellos también van a tener llegada, tienen un equipo muy importante, los cambios son también para mejorar al equipo, entonces me parece que hoy el equipo hace un gran partido, desafortunadamente viene la frustración que hemos tenido en el torneo, no podernos llevarnos nada cuando jugamos muy bien, porque hoy era un partido para ganarlo, a lo que yo veo, a lo que yo analizo, cada quien tendrá su forma de ver el futbol, pero hoy me parece que el equipo fue mucho mejor que Monterrey".

Herrera Aguirre además argumentó que no pudieron definir, y que Rayados con una que tuvo sí lo hizo.

"Es una jugada que es tiro de esquina pero que es una jugada que puede ser el 2-0, y desafortunadamente el árbitro marca saque de meta, vienen los pelotazos y en un descuido a ellos les cae la pelota y ellos definen, ellos sí definen, nosotros no estamos definiendo, ellos patean y les sale al ángulo, nosotros pateamos o no sale a la portería, o sale a las manos del arquero, no estamos definiendo los juegos".

Y la conferencia cerró con más quejas de Miguel al respecto, "Una oportunidad tuvieron, desafortunadamente esa jugada fue gol, desafortunadamente para nosotros, nosotros tuvimos cuatro y no fueron goles.

