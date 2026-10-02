Messi ya es oficialmente nuevo dueño del Eldense

La adquisición del CD Eldense representa uno de los movimientos más relevantes del exjugador del FC Barcelona fuera de las canchas

Lionel Messi fue anunciado de manera oficial como nuevo propietario del Club Deportivo Eldense, equipo que milita en la Segunda División del futbol español, en una operación que marca el inicio de una nueva etapa para la histórica institución de Alicante.

A través de un comunicado difundido este jueves, el club informó que la adquisición de la entidad por parte del astro argentino representa “una nueva e ilusionante etapa” dentro de los más de 100 años de historia del conjunto azulgrana.

La directiva del CD Eldense destacó que la llegada de Messi al futbol profesional español como propietario busca impulsar un proyecto de largo plazo enfocado en el crecimiento deportivo, institucional y social de la organización. Asimismo, señaló que la intención es fortalecer la competitividad del club sin perder sus raíces, identidad e historia.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa”, indicó la institución en su posicionamiento oficial.

Fundado en 1921 y con una amplia tradición dentro del balompié español, el club afrontará esta nueva fase con la meta de consolidarse dentro del futbol profesional y potenciar su desarrollo en los próximos años.

No obstante, la operación aún deberá recibir la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), requisito establecido por la legislación deportiva española para formalizar el traspaso de la propiedad.

Messi amplía su presencia empresarial en la industria del futbol

Diversos medios especializados señalan que el campeón del mundo argentino ya mantiene participación en otros proyectos deportivos, incluyendo clubes en España, Uruguay, Argentina y Estados Unidos, consolidando una estrategia de inversión ligada al desarrollo de entidades futbolísticas.

La llegada de Messi ha generado expectativas entre la afición del conjunto alicantino, que espera que la proyección internacional y experiencia del ocho veces ganador del Balón de Oro contribuyan a fortalecer el crecimiento institucional del club y elevar su presencia dentro del futbol español.