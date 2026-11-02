Messi y Berterame firman remontada de Inter Miami ante Revolution

Miami cerrará la temporada regular como local frente a Charlotte FC el sábado 7 de noviembre, mientras que New England visitará a Orlando City

Lionel Messi impulsó la remontada de Inter Miami en un duelo directo por el segundo puesto de la Conferencia Este. El argentino asistió a Germán Berterame para empatar y después marcó el gol del triunfo por 2-1 sobre New England Revolution, este domingo en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

La victoria dejó a Miami con 59 puntos, uno por encima de New England, a falta de un partido para concluir la temporada regular de la MLS. Además de arrebatarle la segunda posición, el conjunto visitante frenó una racha de cuatro triunfos consecutivos de Revolution.

Berterame inicia la reacción y Messi completa la remontada

Después de una primera mitad sin anotaciones, New England abrió el marcador al minuto 53. Dániel Gazdag culminó una acción en la que participaron Ilay Feingold y Peyton Miller con un disparo de derecha que venció al guardameta Dayne St. Clair.

Miami respondió al minuto 69 mediante una combinación entre Telasco Segovia, Messi y Berterame. El delantero mexicano aprovechó la asistencia del argentino para colocar el 1-1 y alcanzar los 10 goles en su primera temporada en la MLS, en la que también acumula 10 asistencias.

La jugada que decidió el encuentro llegó al 83. Tras recibir de Segovia, Messi encontró espacio entre los defensores dentro del área y definió con un disparo cruzado de zurda ante Matt Turner para darle la vuelta al marcador.

New England estuvo cerca de rescatar el empate al minuto 87, en una acción que terminó con el balón dentro de la portería visitante. Sin embargo, el tanto fue anulado tras una revisión de video por fuera de lugar de Luca Langoni.

Miami llega al cierre como segundo del Este

Con su anotación, Messi llegó a 26 goles y se mantuvo como máximo artillero de la liga. El capitán volvió a participar directamente en el marcador después de dos encuentros sin registrar gol ni asistencia.

Segovia también resultó determinante al intervenir como asistente en las dos anotaciones. El mediocampista venezolano elevó su cuenta a 12 pases de gol en la temporada, su mejor registro personal.

Para Inter Miami fue su décima victoria como visitante en esta campaña, tres más que cualquier otro equipo. Su balance fuera de casa quedó en 10 triunfos, cuatro derrotas y tres empates.

Miami cerrará la temporada regular como local frente a Charlotte FC el sábado 7 de noviembre, mientras que New England visitará a Orlando City. Ambos llegarán a esa última fecha separados por un punto en la disputa por el segundo lugar de la Conferencia Este.