Messi y Antonela disfrutan de 'kiss cam' de Coldplauy

La gira de Coldplay por América vivió uno de sus momentos más virales durante su más reciente concierto, cuando Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fueron captados por la Kiss Cam.

La reacción del público fue inmediata: una ovación de pie que duró casi un minuto, incluso después de que desaparecieran de pantalla.

La ya famosa cámara había sido tendencia la semana anterior al capturar una supuesta infidelidad de un empresario local. Esta vez, sin embargo, fue el escenario perfecto para rendir homenaje a una pareja querida y admirada globalmente.

La imagen de Messi y Antonela sonriendo al público se volvió viral en cuestión de minutos.

