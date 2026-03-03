En el registro histórico de premios al mejor jugador de la jornada, Lionel Messi se ubica solo por detrás de Landon Donovan, quien acumuló 19 reconocimientos

Lionel Messi volvió a marcar diferencia en la MLS 2026 al ser elegido el mejor jugador de la segunda jornada tras liderar la remontada del Inter Miami frente a Orlando City. El equipo rosa se impuso 2-4 después de comenzar en desventaja por dos goles, en un duelo que tuvo como protagonista al atacante argentino con un doblete y una asistencia determinante.

¿Cómo fue la remontada de Inter Miami ante Orlando City?

El conjunto dirigido desde el banquillo reaccionó tras un primer tiempo complicado. Inter Miami perdía 2-0 antes del descanso, con dificultades para contener los ataques rivales y poca claridad en el último tercio del campo.

La reacción comenzó con un gol clave de Lionel Messi, quien firmó el 2-2 con un disparo desde fuera del área que superó al guardameta rival. El tanto cambió el ritmo del encuentro y permitió al equipo adelantar líneas.

Posteriormente, el argentino asistió al venezolano Telasco Segovia para el 2-3, jugada que consolidó el dominio visitante. Messi cerró su actuación con un gol de tiro libre que selló el 2-4 definitivo y aseguró los tres puntos.

Messi suma su premio 13 al mejor jugador de la jornada

Con esta actuación, Messi fue nombrado mejor jugador de la jornada por decimotercera ocasión desde su llegada a la liga en 2023. Es la primera vez que obtiene el reconocimiento en la actual temporada 2026.

El delantero argentino, elegido 'MVP' de la MLS en las dos campañas anteriores, mantiene una presencia constante entre los jugadores más determinantes del torneo. Su impacto se refleja tanto en goles como en asistencias, además del liderazgo que ejerce dentro del campo.

¿Qué lugar ocupa Messi en la historia de la MLS?

En el registro histórico de premios al mejor jugador de la jornada, Lionel Messi se ubica solo por detrás de Landon Donovan, quien acumuló 19 reconocimientos, y de Jeff Cunningham, con 14.

Ambos futbolistas desarrollaron trayectorias de más de una década en la liga, lo que amplía la dimensión del registro alcanzado por el argentino en un periodo considerablemente más corto.

La actuación frente a Orlando City refuerza el papel de Inter Miami como contendiente en la temporada 2026 de la MLS, con un plantel que busca mantenerse en los primeros puestos de la clasificación desde las primeras jornadas del calendario.